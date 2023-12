Nye planer for skredgropa vekker oppsikt: – Tre lange år med uro

En tilsynelatende rolig romjulsnatt i 2020 lå innbyggerne i Gjerdrum og sov da det utenkelige inntraff.

Lørdag er det tre år siden det største kvikkleireskredet i ny norsk tid rammet kommunen.

Ti personer og ett ufødt barn mistet livet.

1600 mennesker ble evakuert. Totalt forsvant 19 bygg med over 30 boenheter fra Nystulia og la igjen enorme ødeleggelser.

TRAGEDIE: Først i mars 2021 hadde politiet funnet alle de omkomne i skredområdet. Foto: Erik Edland / TV 2

I flere år har det pågått et opprydningsarbeid. I sommer ble rasområdet endelig erklært sikret for fremtidig bruk.

I mellomtiden har kommunen lagt store planer for området, med svært blandet mottakelse fra innbyggerne.

Føles trygt

En av dem som selv har jobbet for å ta Gjerdrum tilbake, er Jan-Tore Bariås. Han havnet midt oppi skredet natt til 30. desember.

Like før klokken fem om morgenen satt han i bilen på vei til jobb da veien plutselig forsvant under han.

– Det var som en krigssone, sa han til TV 2 etterpå.

BLE RAMMET: Jan-Tore Bariås var en av stemmene som kunne fortelle om dramatikken for tre år siden. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Bariås ble hentet opp av redningspersonell og fraktet i sikkerhet.



Når TV 2 ringer tre år senere, bor han fremdeles i det samme huset på Gjerdrum, bare noen hundre meter fra der skredet gikk.

– Det går overraskende bra. Nå begynner ting å se rimelig normalt ut igjen, sier han.

Likevel er stemningen i bygda delt, forteller han.

– Jeg vet at mange av de som bor nærmere skredområdet enn meg, er litt bekymret for hvilke planer kommunen har for området.

– Gjenstand for debatt

Skredgropa på Ask i Gjerdrum skal først og fremst bestå av en generasjonspark. Der skal det også bygges et minnested.

I plantegningene har én spesiell konstruksjon skapt stor debatt. Den såkalte kunnskapsbrua har møtt krass kritikk fra naboene.

Ifølge Romerikes Blad, har kommunen fått over 100 høringsuttalelser om brua, svært mange av dem negative.

SAMARBEID: Kommunen samarbeider med leverandører og frivillige for å gjøre parken tilgjengelig for folk i alle aldre. Foto: Gjerdrum kommune og NSW Arkitektur.

TV 2 har snakket med flere av beboerne i området som fortviler over kommunens planer.

De ønsker ikke å stille med navn, men sier blant annet følgende:

«Det er å lage en turistattraksjon av en forferdelig hendelse».

«Man får en enorm konstruksjon trøkket i fleisen som en evig påminnelse om tragedien hvor flere naboer mistet livet».

Kommunedirektør Daniel Berg-Hansen sier kommunen nå vil lage en egen sak til politisk behandling om hvorvidt broen skal bygges.



– Brua har det siste halvåret blitt gjenstand for debatt, der det er tydelige stemmer blant innbyggere både for og mot byggingen.

HELHETLIG: Broen var tenkt til å ramme inn amfiet, og er bygd i samme høyde som terrenget var tidligere, forklarer kommunedirektøren i Gjerdrum. Foto: Gjerdrum kommune og NSW Arkitektur.

Bosetter flyktninger

Berg-Hansen forteller at kommunen har kjøpt fire av husene som ligger tett på parken.

Ett av husene er tiltenkt funksjoner tilknyttet et velhus. I de tre andre er det plass til 15 boenheter.

I disse dager flytter ukrainske flyktninger inn i flere av dem.

– Vi ønsker å fortsette å bosette flyktninger i de ytterligere tilgjengelige boligene, forteller ordfører Karl-Arne Johannessen.

FLERE TILBUD: Generasjonsparken skal blant annet inneholde trimpark, lekeskog, pumprack og skøytebane. Foto: Gjerdrum kommune og NSW Arkitektur.

Gjerdrum har forpliktet seg til å bosette 60 flyktninger innen 2024, og da trengs det boliger.

– Noen har slitt

Nå er det hyret inn ekstern ekspertise for å se om kommunen kan kjøpe enda flere boliger, også av innbyggere som ikke ønsker å bo tett på den tidligere skredgropa, til markedspris.

– Finnes det innbyggere som ikke vil bo der og ikke får solgt nå tre år senere?



– Det har vært et tema tidligere og vi er i dialog nå for å se om det enda er overlappende behov, forteller Berg-Hansen.

Den relativt ferske Høyre-ordføreren er også kjent med salgsproblematikken.

– Det er noen som har forsøkt å selge, men slitt med å få markedspris, men vi har også folk som har fått en bra pris og flyttet, sier Johannessen.

TRE ÅR ETTER: Det er gått tre år siden skredet i Gjerdrum som tok livet av ti personer og ett ufødt barn. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Normaliserer seg

– Det er ingen tvil om at skredet i Gjerdrum rystet befolkningen i stor grad, sier Sebastian Prestby, eiendomsmegler og salgsleder i EIE Jessheim.

Eiendomsmegleren forteller at folk ble mer opptatt av grunnforholdene i tiden etter skredet, som førte til noe endret atferd hos de som var på utkikk etter å kjøpe bolig.

– Utover det, var det ikke store endringer på markedet i seg selv, sier Prestby.

Eiendomsmegler i Aktiv, Lise Blomberg, sier at boligmarkedet har normalisert seg etter skredet.

– I starten gikk det tregt. Folk var veldig preget. Nå opplever jeg at det er tilbake til normalen, sier Blomberg.

Tre lange år

Steinar Aamodt er styreleder i sameiet Nystulia 3, som ligger like ved skredgropa. Han sier bygda ser frem til å ta hverdagen helt tilbake.

– Det har vært tre år lange år med uro både for sikkerheten i området og for hva som skal komme i reetableringsprosjektet, sier Aamodt.

Han er godt kjent med at det er stor motstand mot deler av planene for området, men sier han ikke ønsker kommentere dette i denne omgang.

ANLEGGSOMRÅDE: Det er fremdeles områder som er avsperret etter skredet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– På en dag som denne, ønsker vi å ha fokus på de som mistet livet og deres nærmeste, sier Aamodt.

Han trekker frem at beboerne i Nystulia er glade for at sikringsarbeidet er ferdig og for at NVE har erklært området for å være trygt, men at mange fortsatt er svært preget av hendelsen, særlig i tiden rundt årsdagen.



– Mange som bor her opplevde skredet på nært hold. Det er en spesiell dag for alle.

Åpent kulturhus

Lørdag holder Gjerdrum kommune åpent kulturhus fra kl. 16–19 der representanter fra psykososialt ressurssenter, ordfører og kommunedirektør vil være til stede.

– Det gis rom for godt samvær, fellesskap og gode samtaler. Enkel servering og åpent for alle, sier kommunedirektør Berg-Hansen.

LYS: I dagene etter skredet, ble det tent lys utenfor Gjerdrum kulturhus. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Bariås føler seg godt ivaretatt av kommunen i tiden etter skredet. For hans del har det vært viktig å snakke om hendelsen for å bearbeide de vanskelige minnene.

Nå, tre år etter, føler han at Gjerdrum er et trygt sted å bo.

Med unntak av diskusjonene rundt broen, opplever han at hverdagen har normalisert seg for de fleste i bygda.

– Jeg opplever at bygda er ved godt mot, har brettet opp ermene og tatt hverdagen tilbake.