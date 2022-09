Nye pågripelser etter masseskyting i Oslo

Politiet har pågrepet to menn i forbindelse med masseskytingen i Oslo sentrum i sommer.

SIKTET: Zaniar Matapour (43) og Arfan Bhatti (45) er begge siktet for terrorhandlinger etter masseskytingen i Oslo 25. juni. Foto: Privat / NTB

Begge mennene er siktet for medvirkning til terrorhandling.

Den ene mannen er i 40-årene og har somalisk statsborgerskap.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, skriver hans forsvarer, advokat Victoria Holmen, i en SMS til TV 2.

Den andre mannen er 35 år og har norsk statsborgerskap. Begge er bosatt i Oslo og kjent for politiet fra tidligere.

Advokat Øyvind Bratlien som forsvarer 35-åringen som er pågrepet i saken, har følgende kommentar:

– Min klient erkjenner ikke medvirkning til hendelsen i Oslo 25. juni.

Kjent islamist siktet

Det var natt til lørdag den 25. juni i sommer, at 43 år gamle Zaniar Matapour skjøt vilt rundt seg og drepte to personer ved utestedet Per på hjørnet.

I tillegg ble 21 personer skadet under angrepet. Politiet mener nå at hypotesen om at dette var en terrorhandling er styrket.

Oslo politidistrikt har kalt inn til en pressekonferanse mandag klokken 13.

I slutten av forrige uke ble den kjente islamisten Arfan Bhatti (45) internasjonalt etterlyst og siktet for medvirkning til en terrorhandling.

På dette tidspunktet uttalte politiet at de ikke kunne utelukke flere pågripelser.

Bhatti befinner seg for tiden i Pakistan, der han også ble avhørt av pakistansk politi før han var siktet i saken.

Motsetter seg fengsling

Hans forsvarer, advokat Svein Holden, opplyser at Bhatti nekter for å ha noe med skytingen å gjøre.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kontakt med Bhatti. Han nekter straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar, sier forsvareren til TV 2.

Dermed er totalt fire personer siktet for terror i forbindelse med skytingen.

Matapour, som gjennomførte selve skytingen, har nektet å forklare seg for politiet.

SIKTET: Zaniar Matapour skjøt vilt rundt seg med eldgamle våpen natt til 25. juni. Nå er tre andre siktet for medvirkning til terror. Foto: Politiet

De to mennene som nå er siktet, i tillegg til Matapour og Bhatti, vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag eller tirsdag.

Den eldste av de to motsetter seg fengsling, opplyser forsvarer Holmen. Ifølge advokaten er det foreløpig ikke berammet fengslingsmøte for hennes klient.

Den yngste av de to har samtykket til fengsling, noe som innebærer at fengslingsspørsmålet vil bli avgjort som såkalt kontorforretning.

MASSESKYTING I OSLO: I sommer, dagen før Pride-paraden i hovedstaden, gikk 43 år gamle Matapour til angrep. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har vært i Pakistan

I en pressemelding mandag skriver politiet at de nylig har hatt tjenestepersoner på plass i Pakistan, i forbindelse med at Bhatti er siktet i saken.

Dette for «å sørge for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter».

– Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet, skriver politiet i pressemeldingen.

