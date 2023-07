Nye hetebølger på vei: – Svært alvorlig

HETT: Uortodokse nedkjølingsmetoder kan det bli behov for mange steder i Øst-Middelhavet den kommende tiden. Foto: Cecilia Fabiano / AP

Juli er trolig den varmeste måneden på flere tusen år, ifølge NASA.

Det til tross for at uvanlig dårlig sommervarme i Norge får mange til å ønske seg til sørligere strøk.

Ekstreme hetebølger har herjet i flere feriefavoritt-land rundt Middelhavet, som har resultert i flere lokale varmerekorder.

I den spanske regionen Catalonia, hvor Barcelona er hovedstad, er den forrige rekorden knust i fire forskjellige områder. Høyest målte temperatur var på 45,3 grader.

Italias hovedstad Roma registrerte tirsdag den høyeste målte temperaturen noensinne, med 42,9 grader.

Og gjennom helgen bygger det seg opp en ny hetebølge som til uka kan ramme de østlige middelhavslandene hardt.

– Varmen øst i Middelhavet vil bare fortsette, sier meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.



Vil vare ut august

Den ekstreme varmen ser ikke ut til å gi seg med det. Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) vil det fortsette å koke langs ekvator resten av sommeren og sensommeren.

– Vi må regne med eller i det minste planlegge for at disse hetebølgene vil fortsette ut august, sier John Nairn, rådgiver innen ekstrem hete i WMO.

Områdene som er særlig utsatt, er Nord-Amerika, Asia, Nord-Afrika og middelhavslandene.

Skogbranner herjer videre

Hellas kan alt fra helgen få nye runder med ekstremvarme. Hovedstaden Aten kan få 45 grader søndag.

HERJER: Røde farevarsler er sendt ut flere steder i Hellas, hvor skogbranner raser gjennom flere feriesteder. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Flere greske feriesteder er allerede hardt rammet av skogbranner, og det er sendt ut rødt farevarsel flere steder.

– Plutselig pep det i «alle» telefonene, da meldingen tikket inn her vi ligger ved strandkanten, sier en norsk TV 2-tipser som er på ferieøyen.



NØDVARSEL: Denne meldingen dukket opp på mobilen til nordmannen. Foto: TV 2-Tipser

Lokale brannmenn sier til greske medier at dette er en av de største, farligste og vanskeligste brannene på Rhodos de siste årene.



– Det er både varmt og tørt, og det vil bare fortsette. Det er svært alvorlig, sier Ovhed.



Ny høyere normal

Til uken ser temperaturene ut til å ligge gjennomsnittlig rundt 40 grader. Og det er lite regn å spore i prognosene.



Også Italia forbereder seg på nye runder med ekstreme temperaturer. Gradestokken vil fra helgen vise 40-tallet, og også her kan toppene komme opp mot 45.

TILFLUKT: Mange turister har fått kjenne ekstremvarmen i Hellas på kroppen. Foto: Petros Giannakouris / AP

For den kommende hetebølgen treffer særlig de to populære ferielandene. Gjennomsnittstemperaturen vil kommende uke ligge 10 grader over normalnivået.

– Rundt 35 har vært det vanlige, men når 45 grader blir det nye normalen utgjør det ganske stor forskjell, sier Ovhed.



Mer levelig blir de rundt den Iberiske halvøy, med rundt 35 varme. Men også i Spania og Portugal kan få over 40 grader på det meste.

Årsaken til ekstremvarmen skyldes flere faktorer, ifølge danske TV 2.

Både klimaendringene og svært varme vinder fra Afrika får gjennomsnitts- og maksimaltemperaturen i Sør-Europa til å nå langt høyere nivåer enn tidligere.

Alle reisende i området kan holde seg oppdaterte på Europas farevarsler på meteoalarm.org.