Nye detaljer om trusselhendelse på drapsdagen

Om kvelden den 17. august, samme dag som Aarseth Henriksen ble funnet død, var en guttegjeng på seks ute og gikk langs en vei på Rena i Innlandet.



Klokken 21.17 denne kvelden ble politiet varslet om at en av guttene, en 16-åring, hadde vært utsatt for trusler med et våpen, får TV 2 opplyst.

Opptakten til trusselsituasjonen skal ha vært at en bil med to menn kom kjørende mot guttene. Slik TV 2 forstår det, kom den i lav fart borti leggen til en av de 16 år gamle guttene i gjengen.

ÅSTEDET: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept på veien nedenfor denne hytta torsdag 17. august. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gutten ble ikke skadet av at bilen var borti ham. Men han skal ha blitt irritert og vist dette med kroppsspråket sitt overfor sjåføren av bilen.

Det var da den nå drapssiktede 28-åringen kom ut av bilen og havnet i en konfrontasjon med 16-åringen.

Skal ha vist frem våpen

Ifølge TV 2s opplysninger har vitner forklart at den siktede 28-åringen viste frem et skytevåpen under konfrontasjonen. NRK har omtalt dette tidligere.

Dette ønsker verken politiet i Sør-Øst eller Innlandet å kommentere.

– Det jeg kan si, er at det har blitt vist frem en gjenstand, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt, som etterforsker trusselsaken.

Om kvelden den 17. august, etter at trusselen på Rena var meldt inn til operasjonssentralen, besluttet politiet å gjennomføre en ransaking hjemme hos 28-åringen.



På dette tidspunktet hadde ikke politiet noe informasjon om at 28-åringen kunne ha noe å gjøre med at Jonas Aarseth Henriksen noen timer i forveien var funnet død i Nes i Ådal.

Drapet var heller ikke kjent i media på dette tidspunktet.

RENA: Politiet ransaket boligen til den drapssiktede 28-åringen samme dag som Jonas Aarseth Henriksen døde. Foto: Olav Wold / TV 2

Politiet var altså hjemme hos 28-åringen for å etterforske den anmeldte trusselen.

– Han sa at han ikke hadde kjørt bil den dagen, og vi fant ingen ting under ransakelsen, sier Klauseie til TV 2.

Passasjeren er avhørt

I den aktuelle bilen som guttegjengen møtte, satt det også en annen mann.

TV 2 kjenner identiteten til denne personen, en mann i begynnelsen av 30-årene. Dette er ikke den andre mannen som er pågrepet i saken.



Politiet bekrefter at passasjeren er avhørt som vitne i Jonas-saken.

– Han er avhørt, og vi har ingen informasjon om at han har noen tilknytning til drapet, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

FORD: Denne bilen, en Ford Fusion, ble solgt eller gitt bort fra den siktede 28-åringen til den siktede 30-åringen i juli. TV 2 vet ikke om politiet mener den er brukt i forbindelse i drapssaken eller trusselsituasjonen. Foto: Google Street View

Da politiet ransaket på 28-åringens adresse på Rena samme kveld, fant de heller ingen bil som kunne ha vært brukt under trusselsituasjonen.

Den fornærmede 16-åringen er avhørt av politiet i Innlandet, men har ikke klart å gi noen god beskrivelse av hvordan bilen så ut.

– Det eneste han kan si med sikkerhet, er at den hadde fire dører. Han tror kanskje den hadde en beige farge, sier Klauseie.