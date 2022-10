Nye detaljer om spionsjokket: Slik beskrives han av naboene

TROMSØ/OSLO (TV 2): Reaksjonene har vært mange etter at den spionsiktede mannen ble pågrepet på mandag.

LEIDE BOLIG: Den spionmistenkte mannen leide en leilighet i et stille og rolig strøk i Tromsø. Bildet viser mannens postkasse. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Det har nå gått to dager siden en 37 år gammel mann ble pågrepet på vei til jobb ved Senter for fredsstudier på universitetet i Tromsø.

Kollegaer, naboer og venner fikk fortalt en historie om at han var brasiliansk statsborger, men ifølge PST var dette en nøye planlagt løgn.

Ville forlenge oppholdet

De mener at mannen har operert under falsk identitet og at han i virkeligheten er en russisk spion.

37-åringen kom til Norge og Tromsø i februar i år, og skulle i utgangspunktet bare være i landet i noen måneder.

Men for kort tid siden ba han om å forlenge oppholdet sitt i ett år.

Mens mannen oppholdte seg i Tromsø, leide han en leilighet hos en eldre mann.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med mannens leieboer, han ønsker ikke å kommentere saken.

Ifølge bekjente av den eldre leietakeren, har han beskrevet den nå spionmistenkte mannen som den «perfekte leieboer», og som en stille og rolig fyr.

De forteller at 37-åringen skal ha betalt husleien i kontanter hver måned.

Slik beskrives han

Flere veiarbeidere i boligområdet ble vitne til flere sivile kjøretøy rundt boligen til mistenkte sent mandag kveld.

De forteller til TV 2 at de har sett den mistenkte spionen så og si hver dag, over den lengre perioden de har jobbet i nabolaget.

De beskriver han også som rolig og normal.

– Han hilste og sa god morgen, kom og dro fra leieboligen på normale tidspunkt, forteller veiarbeiderne som ikke ønsker å stå frem med navn.

Blant Tromsøs befolkning har pågripelsen av den spionmistenkte mannen vært en stor «snakkis».

– Det er interessant. Slike ting har man hørt om før, men man har ikke nødvendigvis hørt om det i egen by, sier Sam Eglund.

– Det gir mening

Han er selv oppvokst i London, hvor han beskriver spioner som mer normalt.

– Men det gir jo mening at det er en spion her. Tromsø er jo et geopolitisk viktig sted. Universitetet og forskningsmiljøet er kjempestort, og på mange områder verdensledende, sier Eglund og legger til:

– Hvis man skal gjemme seg et sted, kan det jo lønne seg å være et sted hvor det er mange andre utlendinger.

INTERESSANT: Sam Eglund sier det er interessant at PST nå har pågrepet det de mener er en russisk spion. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Men de fleste TV 2 snakker med er verken overrasket eller redd.

– Det er spioner i hele verden. Vi tror at det ikke er noen spioner eller korrupsjon i Norge, men det er jeg sikker på at det er masse av, sier Rolf Henriksen.

– Lettere sjokkert

Tone-Lise Stenhaug forteller at pågripelsen ikke nødvendigvis påvirker innbyggerne i stor grad.

– Først blir man litt lettere sjokkert, men må jo bare følge med. Vi er glad for at PST er på, sier Stenhaug.

Hun forteller at det nære naboskapet med Russland har gjort at de har vært redde i mange år.

– Man vet jo hvordan politikken er, og at de har atomvåpen. Men samtidig er ikke alle russere like heller, sier Stenhaug.