Nye detaljer om politiskudd i Lavangen: – Jeg tenkte «nå dør jeg»

DRAMATISK: På kort tid endret alt seg for gården på Lavangen og to politibetjenter den 9. desember. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

I et intervju med Politiforum forteller politibetjentene for første gang om natten i Lavangen og skuddene som drepte Hans Arne Nystad.

En desembernatt i fjor ble Hans Arne Nystad (49) skutt og drept av politiet hjemme på gården sin i Lavangen.

Tidligere den natten hadde den 49 år gamle gårdbrukeren selv ringt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral flere ganger.

Samtalene skal ha vært av en slik karakter at ambulansepersonell ville vente med å gå inn i situasjonen til politiet ankom.

Kort tid senere skjøt og drepte politiet 49-åringen mens han satt i en hjullaster. Bilder fra stedet viser at minst 15 skudd ble løsnet.

Bygda var i sjokk og familien beskrev drapet som «uforståelig».

I SJOKK: Flere naboer og innbyggere har uttrykt stor sorg over tapet av Nystad. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Nye detaljer fra dramatisk natt

– Saken ligger nå til etterforskning hos sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse, og blir snarlig avgjort, sier Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker til TV 2.

I et eksklusivt intervju med fagbladet Politiforum forteller de to involverte politibetjentene for første gang offentlig om deres opplevelse av natten i Lavangen.

I intervjuet tegner de et bilde av en svært dramatisk natt på overtidsvakt for politiet:

Kort tid etter at ambulansepersonell har bedt om bistand, er patruljebilen deres på vei inn på gårdsplassen. Da venter den nå avdøde 49-åringen i en hjullaster med motoren på.

Ifølge rekonstruksjonen som politiet foretok i februar og som Politiforum var til stede ved, ruser bonden motoren før han kjører i høy hastighet mot patruljebilen.

Se bilder fra politiets egne rekonstruksjon i videoen under:

– Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet

Da politibetjentene forstår at hjullasteren nærmer seg, kaster den mannlige betjenten seg ut av bilen, men ramler på det glatte underlaget.

– Når jeg detter tenker jeg at «nå dør jeg», sier han til Politiforum.

Dermed avfyrer han det første av totalt 19 skudd.

SKUDD: Bilder fra åstedet viser at mange skudd ble løsnet. Spesialenheten har senere uttalt at det var 19 skudd. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Hjullasteren treffer bilen med stålgaflene i brysthøyde med stor kraft. I bilen sitter den kvinnelige makkeren og frykter for livet, hun også.

– Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet. Om det tar lang tid før jeg dør, sier hun til fagbladet.

Livet stod ikke til å redde

Hun følger livredd med på om gaflene til hjullasteren vil trenge igjennom bilen, før politibilen plutselig velter over på siden.

– Da er min neste frykt at han bare skal kjøre over meg og bruke alle tonnene til å rett og slett mose bilen, forteller hun videre.

Samtidig registrerer hun at det avfyres skudd utenfor, og så blir det stille.

Hans Arne Nystads liv stod ikke til å redde og den mannlige politibetjenten finner han død i hjullasteren.

Han forteller at han avfyrte skudd i nødverge.

Saken har vært under etterforskning hos Spesialenheten hvor den mannlige politibetjenten har hatt status som mistenkt.

Hans forsvarer Gry Schrøder Berger opplyser til TV 2 at både hun og klienten har ferie, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Lokalmiljø i sorg

Desembernatten i fjor har satt preg på lokalmiljøet i Lavangen kommune.

Ordfører Hege Beate Rollmoen (Ap) sier til TV 2 at nå syv måneder senere venter folk spent på konklusjonen til spesialenheten.

SAVNET: Lokalmiljøet har vært i sorg siden bondens død. Foto: Privat

– Mange har meninger som går begge veier, men det er vanskelig å si noe når ingen av oss var til stede.

Rollmoen har registrert at savnet etter den lokale bonden er stort.

– Mange av bøndene merker veldig godt at en kollega er borte, og naboene merker at det er noen som mangler, sier hun.

– Kun den ene sidens versjon

Barnas bistandsadvokat John Christian Elden understreker av politibetjentenes historie ikke viser hele historien.

– I denne saken er det bare mulig å få den ene sidens versjon, som nødvendigvis er preget av at de er parter i saken. Den andre parten er drept og kan ikke forklare seg. Det ble imidlertid gjennomført en rekonstruksjon som medførte at Spesialenheten erklærte at de etter den så på saken som en drapssak, sier Elden til TV 2

Han sier det er opp til Riksadvokaten å fatte en beslutning i saken.

– Nå må Riksadvokaten få avgjøre om den siktede politimannen skal drapstiltales, og mine klienter venter på avgjørelsen. De får aldri sin far tilbake og må leve med sorgen og savnet.