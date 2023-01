Nye detaljer: Fikk grove trusler fra annet nettverk

HAMAR TINGHUS (TV 2): Tirsdag begynner rettssaken mot de fire tiltalte etter bortføringsdramaet i Tolga i fjor. For at partene skal henge med i retten har politiet utarbeidet et kart over persongalleriet i saken.

Tirsdag morgen sitter fire menn på tiltalebenken i Østre Innlandet tingrett på Hamar.

De tre neste ukene skal kidnappingsdramaet fra Tolga behandles i retten.

Tre av de tiltalte erkjenner delvis straffskyld i saken der en 21-åring ble bortført fra barndomshjemmet sitt i Tolga natt til 2. januar i fjor.

I RETTEN: Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland (t.v.) og forsvarerne Harald Grape og Marius Ihlebæk i retten tirsdag. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Den tiltalte 26-åringen som nekter straffskyld mener at han ble tvunget til å kjøre fornærmede fra Hamar til Oslo den aktuelle natten.

Skyldte penger til annet miljø

Under bortføringen ble 21-åringen kjørt hjem til en av de tiltalte, til en leilighet på Røa i Oslo.

I leiligheten ble det spilt inn en video av 21-åringen, der han måtte svare på en rekke spørsmål fra de tiltalte. Spørsmålene handler om hvorfor han hadde ranet dem.

Den fornærmede 21-åringen fremstår tydelig preget i videosnutten, som aktor spilte av i sitt innledningsforedrag.

BISTANDSADVOKAT: Nærmest sitter advokat Helge Hartz, som representerer den fornærmede 21-åringen og hans foreldre. Foto: Lars Nyland / TV 2

I videoen kommer det frem at han tidligere på høsten hadde blitt ranet på Hamar, og derfor pådratt seg gjeld til et kriminelt miljø på Lørenskog.

21-åringen sier også til de tiltalte at han særlig fra 23. desember begynte å få en rekke svært truende meldinger fra miljøet på Lørenskog.

Miljøet truet med å ta familien hans, og sendte blant annet bilder av at de visste hvor foreldrene hans bodde.

Han sier at han måtte rane de tiltalte i Tolga-bortføringen for å kvitte seg med gjelden til personene fra Lørenskog.

Tre personer fra Lørenskog-miljøet er også en del av relasjonskartet som politiet delte ut i retten tirsdag morgen. De har aldri vært siktet i saken.

Spilte av nødsamtale

I sitt innledningsforedrag spilte politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland av nødsamtalen mellom 21-åringens far og politiet.

Samtalen vitner om dramatikken som utspilte seg i familiens bolig.

HUSET: 21-åringens far ringte politiet allerede før kidnapperne hadde dratt fra huset. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Etter at faren presenterer seg med navn høres høylytt roping i bakgrunnen. Deretter hører man en knuselyd, før faren sier «Ja, vent da!» til gjerningspersonene som på dette tidspunktet er inne i familiens bolig og leter etter 21-åringen.

Samtalen blir så brutt.

Umiddelbart etterpå prøvde politiet å ringe faren tilbake. Fordi kidnapperne hadde tatt telefonen hans fikk ikke operasjonssentralen svar på oppringingen.

Narkotikagjeld

TV 2 har tidligere skrevet at kidnappingen skyldes en konflikt knyttet til et ran fra en leilighet i Oslo sentrum i romjulen, under én uke før bortføringen fant sted.

I sitt innledningsforedrag i retten bekrefter politiadvokat Stolp Ekeland at fornærmede skal ha tatt verdier fra en eller flere tiltalte i tiden før kidnappingen.

Ifølge TV 2s opplysninger dreier det seg om kokain og kontanter til en verdi på mellom 200.000 og 300.000 kroner.

Bilder fra Tolga og huset til familien til den bortførte 20 åringen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De medtiltalte har pekt på den yngste av de tiltalte, en 24-åring bosatt i Oslo, som «sjefen» i miljøet.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet funnet et regnskap som tyder på at han omsatte narkotika for om lag to millioner fra kroner høsten 2021.

24-åringen er også tiltalt for grove narkotikalovbrudd, noe han delvis erkjenner straffskyld for.

– Vår klient benekter på det mest bestemte å ha hatt noen form for «sjefsrolle» i forbindelse med borføringen i Tolga eller organisering av denne, har 24-åringens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk tidligere sagt til TV 2.

Frigjorde bildebevis

På mandag frigjorde Innlandet politidistrikt flere bilder fra den omfattende etterforskningen som har pågått det siste året.

REVOLVER: Politiet fant denne revolveren, en Smith & Wisson, i nærheten av Koppang i mai i fjor. Foto: Politiet

Blant bildene har politiet lagt ved våpenet som de mener den fornærmede 21-åringen ble skutt i rumpa med under bortføringen.

Det er også kjent at kidnapperne brukte en Toyota Rav4 som de hadde leid gjennom bildelingstjenesten Bilkollektivet under bortføringen.

Ved en potetåker i nærheten av Koppang på vei nedover Østerdalen, kjørte de av veien.

Politiet har også frigitt bilder av bilen, som ble hensatt etter utforkjøringen.