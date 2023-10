Nye detaljer: Derfor mener politiet at det var et planlagt drap

FOLLO POLITISTASJON (TV 2): Det første halve året etter forsvinningen fikk politiet stadig mindre tro på teorien om at Anne-Elisabeth Hagen (68) var bortført. Nå kan TV 2 fortelle hvorfor.

Tirsdag er det fem år siden den 68 år gamle kvinnen forsvant.

I 13.30-tiden 31. oktober 2018 kjørte Tom Hagen (73) hjem til huset sitt på Lørenskog. På en stol i gangen lå konas eiendeler og et trusselbrev.

I brevet sto det at Anne-Elisabeth Hagen hadde blitt kidnappet. For å få henne hjem i live måtte ektemannen betale ni millioner euro i kryptovaluta.

VAR GIFT: Anne-Elisabeth og Tom Hagen hadde vært gift i nesten 50 år da hun forsvant for fem år siden. Foto: Privat

Saken ble lenge etterforsket som en kidnapping med et økonomisk motiv. I starten hadde Tom Hagen og politiet noe kontakt med de angivelige kidnapperne, men etter hvert stoppet kontakten.

Mener de ble forsøkt lurt

Etter et drøyt halvår med etterforskning mente ikke politiet lenger at teorien om at Anne-Elisabeth Hagen var blitt kidnappet, var den mest sannsynlige.

Sommeren 2019 gikk de offentlig ut og fortalte at de etterforsket Lørenskog-saken som et planlagt drap. De mente at det aldri hadde funnet sted en kidnapping.

Sagt på en annen måte: Politiet mente at gjerningspersonene hadde gjort alt de kunne for å lure dem.

Våren 2020 ble Tom Hagen siktet for å ha drept kona si.

Han nekter enhver befatning med saken, og politiet lyktes heller ikke med å få ham varetektsfengslet.

Politiet: Derfor var det et drap

I et ferskt intervju med politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt bekrefter han at politiets hovedhypotese fremdeles er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept.

Han vil ikke svare på om politiet mener mistanken mot Hagen er styrket eller svekket i årene som har gått.

HAR SAMME HYPOTESE: Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye bekrefter at politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. Foto: Martin Leigland / TV 2

TV 2 kan nå presentere hvordan politiet overfor tingretten har forklart hvorfor de mener det er «klart mer sannsynlig» at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for et planlagt drap enn en bortføring.

For det første mener de at tiden som har gått uten at man har fått livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen, er et argument.

Et annet argument, mener politiet, er at kommunikasjonen med den angivelige motparten har vært begrenset.

Motparten har dessuten valgt en krevende kommunikasjonsform som har basert seg på å sende små summer med bitcoin. Beløpet man sendte, skulle symbolisere en beskjed.

Politiet mener en reell kidnapper ville lagt bedre til rette for å kommunisere.

– Ville kreve overvåking

Politiet synes også at det er «påfallende» at gjerningspersonene ville utsette seg for den store risikoen det er å overfalle Anne-Elisabeth Hagen hjemme, ifølge TV 2s opplysninger.

De ser det i sammenheng med hvor stor «operasjonssikkerhet» gjerningspersonene har hatt når det gjelder krypto-opplegget i saken.

Politiet mener, slik TV 2 forstår det, at Hagen-familiens eiendom på Lørenskog har så mye innsyn at risikoen for å bli oppdaget er stor.

De mener at en kidnapping ville krevd at gjerningspersonene gjorde langvarige forberedelser i form av spaning og overvåking av boligen, ifølge TV 2s opplysninger.

Politiet har også påpekt at det er en stor logistikkoperasjon å holde en person bortført over tid, noe som også medfører en risiko for å bli oppdaget, ifølge etterforskerne.

Har undersøkt miljøer

TV 2 er også kjent med at politiet har undersøkt kriminelle miljøer i både Norge og i utlandet, uten å ha funnet noen de knytter til ugjerningen.

Politiet har overfor tingretten uttalt at de ikke kan utelukke at gjerningspersonenes plan var å bortføre henne, men at de endte med å drepe.

Politiet mener dog at den teorien er svekket.

TV 2 har tidligere skrevet hvordan Tom Hagen, også mens politiet avlyttet ham, jobbet i timevis med konas forsvinning.

Gjennom sommeren i 2019 sendte Hagen minst tre notater til politiet der han ga uttrykk for sine egne tanker og meninger knyttet til forsvinningssaken.

Her ga han selv uttrykk for at han mente noen hadde fulgt med på ham.

Forventer henleggelse

TV 2 har forelagt opplysningene i denne saken for Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Han har ikke besvart spørsmålene.

I forrige uke skrev Holden i en epost til TV 2 at det er svært vanskelig for Hagen og hans familie ikke å vite hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

FORSVARER: Advokat Svein Holden har hele veien vært klar på at han mener bevisene mot Tom Hagen (73) er svake. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«Vi har god kontakt med etterforskningsledelsen og får jevnlige dokumentoppdateringer i saken. Vi mener at det samlede etterforskningsmaterialet klart taler for at TH er uskyldig i anklagen som er rettet mot han», skriver Holden.

For Tom Hagen er det svært tungt å ha drapssiktelsen hengende over seg.

«Jeg mener det snart er på tide at saken mot han henlegges», skriver Holden.