Nye demonstrasjoner mot omstridt journalsystem

DEMONSTRASJON: Et par hundre personer møtte i oktober 2022 opp for å demonstrere mot innføringen av Helseplattformen. Nå blir det ny markering ved St. Olavs Hospital og seks andre lokalsykehus. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

12. november 2022 ble journalsystemet Helseplattformen innført ved St. Olavs hospital i Trondheim. Da hadde mange ansatte allerede gått i fakkeltog for å protestere mot innføringen.

Komplisert system

Et system mange mente var så dårlig og lite brukervennlig at det ville gå ut over pasientsikkerheten.

– Den gang var vi bekymret basert på andre lands erfaringer med dette systemet. Vi var også på opplæring der vi selv fikk se hvor komplekst og uoversiktlig systemet var, forteller kirurg Monica Engstrøm, ved St. Olavs hospital.

OPPGITT: Kirurg ved St. Olavs Hospital Monica Engstrøm mener Helseplattformen truer pasientsikkerheten. Foto: Frank Lervik / TV 2

Store feil og mangler

Etter innføringen ved St. Olavs opplevde man store problemer med systemet og innføringen har blitt utsatt ved de andre sykehusene i regionen. Leger og andre ansatte har i ett år nå meldt om alvorlige mangler og feil ved systemet. Blant annet:

Uoversiktlig legemiddelbehandling der det ofte skjer feil

Ingen oversikt over ventelister – antall og rekkefølge

Henvisninger internt kommer ikke alltid fram – verken til interne avdelinger eller til pasienter

Økt tidsbruk på skjerm og mindre tid til pasienter – I løpet av dette året har vi fått bekreftet alt vi var redde for før innføringen, sier Engström. Avdekket dødsfall To dager før den varslede demonstrasjonen, knyttes et dødsfall i Helse Midt-Norge til den omstridte Helseplattformen. Det skriver Adresseavisa. En alvorlig syk pasienten ble i sommer henvist til St. Olavs hospital av fastlegen sin. Henvisningen ble sendt via Helseplattformen til «mottak bildediagnostikk», men denne postkassen var ikke betjent. Fastlegen fikk ingen feilvisning om at henvisningen var sendt feil, og den ble ikke registrert før pasienten selv kontakt med St. Olavs. Da var det gått tre uker siden fastlegen henviste pasienten til St Olavs, og pasienten døde før konsultasjonen fant sted. – Det er umulig å si noe om utfallet hadde vært annerledes uten forsinkelsen, men det er uansett svært alvorlig at henvisninger ikke fanges opp umiddelbart, skriver sykehusdirektør Grethe Aasved i en rapport til fylkeslegen. Nye demonstrasjoner Leger og ansatte ved St. Olavs har nå tatt initiativ til en ettårsmarkering ved sju sykehus i Midt- Norge. Og det er ikke snakk om en bursdagsfeiring. – Nei, absolutt ikke. Vi ønsker å fortelle at det ikke er blitt en forbedring siden innføringen, og at vi heller ikke tror Helseplattformen noen gang vil fungere optimalt, sier Engstrøm. – Uforsvarlig Sykehusene i Levanger, Namsos, Volda, Molde, Kristiansund og Ålesund skal etter planen innføre journalsystemet våren 2024. Mandag blir det også demonstrasjoner ved disse sykehusene. – Vi støtter oss på erfaringer fra St. Olavs hospital. Når man ikke har kontroll i Trondheim er det uforsvarlig å rulle ut dette systemet i resten av regionen. Det er vi veldig skeptiske til, sier overlege Lars Gunnar Angvik ved Molde sykehus.

SKEPSIS: Nå blir det markeringer mot Helseplattformen ved sykehusene i hele helseregion Midt-Norge. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Katta i sekken

Journalsystemet eies av Trondheim kommune og Helse Midt-Norge, og skulle koste 3,7 milliarder kroner. Hva Helseplattformen egentlig har kostet så langt og hva regningen blir til slutt, er det ingen som kan, eller vil svare på.



– Man har kjøpt katta i sekken, men vil ikke innrømme det. Ansatte her ved St. Olavs beskriver innføringen som en fadese, en katastrofe, ei hengemyr og et synkende skip, forteller Engstrøm.

Skroting ikke aktuelt

Helseminister Ingvild Kjerkol sa i slutten av oktober at det ikke er aktuelt å skrote Helseplattformen. I et møte med Helse Midt-Norge ba hun om at IT-kreftene i Helseplattformen og i helseforetaket måtte forenes og flyttes nærmere brukerne for å rette opp feil og mangler ved systemet.

UAKTUELT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener skroting av Helseplattformen er uaktuelt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hvor mange skal ofres?

Ved St. Olavs hospital er det mange som tviler på at problemene med det amerikansk-utviklede systemet lar seg løse.

– Dette har de prøvd på i mange år i både Finland og Danmark. Det er grunnsystemet som er problemet og det lar seg ikke endre. Pasientsikkerheten er truet og vil fortsatt være det med et slikt system. Hvor mange pasienter skal vi ofre før noe gjøres? spør Monica Engstrøm.

Fakkelaksjonene ved de sju sykehusene starter klokken 18.30 mandag kveld.