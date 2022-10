Nye boligtall: – Mange flere blir veldig sårbare

Torsdag formiddag publiserte Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen for 2022.

En av hovedkonklusjonene er at flere enn året før fikk lån til tross for dårlig betalingsevne. Når det innvilges boliglån, skal bankene stress-teste kundene, og de skal kunne tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng.

Det siste året økte andelen som fikk boliglån til tross for at de ikke tålte en slik oppgang til 11 prosent for nedbetalingslån, og 8 prosent av rammelån.

– Årets undersøkelse viser at en betydelig del av nye boliglån tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekten, og som samtidig har svak betjeningsevne eller et boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi, sier sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet.

– Disse låntakerne kan være særlig utsatt for å få gjeldsproblemer ved økte renter, lavere boligpriser og bortfall av inntekt, sier han.

Sårbare med gjeld

Det er særlig i gruppene under 35 år og over 65 år, at andelen med dårlig betalingsevne er størst.

– Du blir mer sårbar jo høyere gjeld du har. Nå som det gis ut lån til flere med dårlig betalingsevne vil mange flere bli veldig sårbare, og ikke bare for renteøkninger, men også for andre prisøkninger vi nå ser i samfunnet, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til TV 2.

Hun er tydelig på at det er viktig å kjenne på hvor stort lån du egentlig er komfortabel med, og at du må sette deg inn i hva renteøkninger vil bety i ekstra månedlige utgifter.

– De budsjettene bankene legger opp til er kanskje ikke det du lever etter. Du må kjenne på selv hvor mye du er villig til å kutte forbruket ditt for å kjøpe boligen du har lyst på. Du må rett og slett tenke gjennom konsekvensene av å få et strammere budsjett, sier hun.

– Dramatisk

Økonom og luksusfellen-programleder Lene Drange er enig i at de som vurderer å ta opp store lån bør tenke grundig gjennom budsjettet sitt.

– De budsjettene bankene legger opp til er omtrent de vi legger opp til i Luksusfellen – så det er ganske stramt, sier hun.

Hun understreker også at mange nå etter pandemien ønsker å bruke penger på helgeturer, konserter og å kose seg.

– Vi ser jo at gruppen under 35 og over 65 er de som har tid til å leve livet. Da er det veldig dramatisk at det her er flere som har dårlig betalingsevne som får større lån, sier hun.

PROGRAMLEDER: Luksusfellen-programleder og økonom Lene Drange er bekymret for utviklingen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Særlig for mange unge som akkurat har kjøpt sin første bolig, mener hun det kan bli tøft.

– Det er mange som er flinke til å tenke på hva de bruker penger på. Samtidig er det mye som øker i pris nå, og det kan bli ekstremt tøft med et stort lån når renten øker, sier hun.

Unge og gamle

I gruppen under 35 er det flere elementer som kan gjøre det ekstra sårbart å ha stort lån, mener Tvetenstrand.

– Når du tar lån er det viktig å tenke på om det kan komme endringer i livssituasjonen. Å kjøpe bil, å få et nytt barn, å bli syk, er alle ting som er svært kostbart, sier hun.

For dem over 65 nærmer man seg, eller er i, pensjonsalder.

– Her må man ta høyde for at inntekten vil bli lavere, noe bankene også skal ta hensyn til. Kanskje har man en drøm om å bytte bolig, kjøpe en hytte, eller man ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Skal man gjøre sistnevnte bør man være veldig sikker på at man har en solid økonomi og ha tenkt gjennom at det ikke vil ødelegge for egne behov senere, sier hun.

Forbrukerøkonomen er også tydelig på at det er viktig å kjøpe en bolig du tenker du kan bo i lenge.

– Slik ting er nå er det viktig å ikke tenke man skal ha en stor avkastning på boligen på kort tid. Å kjøpe noe du tenker du skal selge om et år eller to er ikke lurt, sier hun.