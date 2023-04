30. oktober ble Kevin Simensen (26) utsatt for vold av politiet på Kongsberg. Frem til nå har ingen trodd på ham. – Jeg tvilte på at jeg kom til å bli tatt seriøst, sier han til TV 2.

Onsdag publiserte Dagbladet overvåkningsvideoen som viser at en politimann i 30-årene utsetter Simensen for gjentatte kraftfulle slag utenfor en bensinstasjon på Kongsberg i oktober.

Videoen har fått stor oppmerksomhet de siste dagene. Se den lenger ned i saken.

TV 2 har nå fått tilgang til en ny video som viser hva som skjer like etter det overvåkningsvideoen fra bensinstasjonen viser:

– Jeg tror den videoen er tatt etter at jeg ble peppersprayet og før Kristian ble slått med batong, sier Kevin Simensen til TV 2.

Han sikter til kameraten Kristian Teigen, som sammen med Simensen, ble kastet på glattcelle og siktet for vold mot politiet etter det som skjedde.

På grunn av overvåkningsvideoen, er saken nå snudd på hodet.

Slo med knyttet neve

Spesialenheten for politisaker har tiltalt en politimann i 30-årene for vold. I tiltalen heter det at han slo Simensen i hodet med knyttet neve gjentatte ganger. Politimannen er også tiltalt for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten.

– Videoen dukket opp hos oss som følge av etterforskningen og vi anmeldte straks forholdet, sier politimester Ole Sæverud.

Politimesteren sier til TV 2 at den tiltalte ikke har vært i operativ tjeneste etter at politidistriktet ble kjent med videoen.

– Noe mer enn det kan jeg ikke kommentere. Saken ligger nå hos Spesialenheten, sier Sæverud.

– Maktesløs

TV 2 har torsdag vært i kontakt med både Simensen og Teigen, som synes det er bra at saken nå får oppmerksomhet i media.



– Jeg tror det er viktig at folk får opp øynene for dette og ser at det ikke bare er blomster og grønne skoger i dette landet. Dette er jo fanget på kamera, men man kan jo bare tenke over hva som ikke finnes på video, sier Teigen.

SLETTET: Kristian Teigen forteller at politiet slettet videoopptaket på telefonen hans. Foto: Privat

Det er Teigen som har filmet videoen de har gitt TV 2 tillatelse til å publisere. I utgangspunktet tok vennegjengen flere videoer av det som skjedde, men politiet på stedet sørget for å slette opptakene de hadde tatt.

– Han ene tok telefonen til Marius og låste den opp ved å holde den til ansiktet hans. Han sørget for å slette det som lå i «nylig slettet-mappa» også, sier Simensen.

De tre kameratene hadde vært i bursdagsfest før de møtte på politiet på den aktuelle bensinstasjonen på Kongsberg.

– Hva skjedde?

– Ting eskalerte fra null til hundre. Jeg skjønte egentlig ikke stort av det som skjedde. Man føler seg jo bare maktesløs når det er seks politifolk der, mens kompisen ligger og skriker at han ikke får puste, sier Teigen.

Redd for ikke å bli trodd

Når TV 2 snakker med Kevin Simensen på telefonen torsdag, har han nettopp vært ute i postkassen og hentet veterankortet sitt fra Forsvaret.

– Jeg var i et halvt år med NATO på Middelhavet, men det var først da jeg kom tilbake til Kongsberg at jeg fikk PTSD, sier han og påpeker at det bør være mulig å forsøke seg på litt galgenhumor oppe i det hele.

Likevel forteller han at han er litt overrasket over hvordan saken har påvirket ham.

– Det er en litt rar greie. Jeg har vært hos DPS på Kongsberg siden februar, og klarer nå sakte, men sikkert å bevege meg ut i samfunnet igjen. Det har vært tungvint, og jeg har også falt utenfor arbeidslivet, forteller han.

– Har det tungt

TV 2 har vært i kontakt med tiltaltes advokat Gry Schrøder Berger som sier at videoen ikke viser hele hendelsesforløpet.

– Min klient har det meget tungt, og ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt. Videoen som er lagt ut viser ikke hele hendelsesforløpet.

Berger sier også at både hun og klienten har forståelse for at det som vises i videoen ser voldsomt ut.

– Saken er nå overført til domstolsbehandling der maktutøvelse skal vurderes opp mot hendelsesforløpet.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Spesialenheten, foreløpig uten svar.