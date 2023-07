Ny varmerekord – dette må verden gjøre nå

Nok en gang – og for fjerde dag på rad – er det satt ny global varmerekord fredag.

Torsdag var den gjennomsnittlige temperaturen i verden 17,23 grader, ifølge beregninger fra senteret for miljøprognoser ved Universitetet i Maine.

Den forrige rekordnoteringen fra tirsdag og onsdag var på 17,18 grader. Mandag ble den gjennomsnittlige temperaturen beregnet til 17,01 grader.

Samtidig som verden har satt varmerekord daglig denne uken, viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus at årets junimåned er den varmeste som noen gang er registrert.

FORSKER: Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg blir ikke veldig overrasket. Jeg har jobbet med dette i mange år, og når temperaturen stiger, så vil det settes rekorder, sier Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, til TV 2.

Klimaforandringer

Hygen er tydelig på at det vi ser nå, blant annet er utslaget av menneskeskapte klimaforandringer.

– Dette er så sikkert som noe kan være i forskning, sier han.

– Været, det vi opplever fra dag til dag og år til år, sammen med klima, gir summen av det vi opplever rundt oss. Nå som klimaforandringene har ført til økt temperatur og været samtidig er varmt, gir det rekorder, sier han.

Han forteller at klimaforskere ofte tenker i 30-årsperioder.

– Er det noen mulighet for å stanse opp klimaforandringene?

– De endringene som er i gang nå, for den neste 30-årsperioden, de vil vi ikke klare å stanse. De vil skje, sier han.

Han er likevel tydelig på at det å begrense utslipp, vil gi enorm effekt om et par generasjoner.

– Dersom vi klarer å stanse utslipp og bedre forholdene nå, så vil våre barnebarn og oldebarn sannsynligvis ha et helt annet utgangspunkt. Kutt i utslipp nå vil gi store effekter i form av at det da trolig vil bli et klima det er mulig å tilpasse seg, kontra det å ha et klima det er vanskelig å leve med, sier han.

Kortere skisesong

Klimaforskerne sitter nå og følger med på konsekvensene av den globale oppvarmingen og klimaendringene.

– Hvis vi ser i Norge, så er skisesongen en hel måned kortere nå enn for 30 år siden. I Spania har de hatt hetebølger flere år på rad. Hva som blir konsekvensene av de økte temperaturene, og hvor det treffer, det vet vi enda ikke, sier han.

– Står vi i en klimakrise?

– Ordet krise er litt vanskelig å forholde seg til. Jeg vil heller si at vi står i en stor endring av verden, og krisen vil jo eventuelt være måten denne endringen treffer oss. Det vet vi ikke nok om enda, sier han.