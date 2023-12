Ny variant: – Kan gi stor smittebølge

KORONA: Virusvarianten BA.2.86, også kalt Pirola, dominerer i Norge. Nå står en ny undervariant av viruset for mesteparten av smittespredningen i Norge. Foto: Christian Ohde / IMAGO

Smittespredningen med covid-19 er økende i samfunnet, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport torsdag.

Det er virusvarianten BA.2.86 som dominerer, med en ny undervariant kalt JN.1 som står for majoriteten av smittetilfellene.

Ifølge CNN har undervarianten, som omtales som pirolas barnebarn, ført til bekymring ettersom den har blitt den dominerende varianten rundt i verden i løpet av bare uker.

Seniorforsker Karoline Bragstad i FHI sier at JN.1. er «den mest smittsomme varianten til nå».

– Den klarer både å effektivt smitte andre samtidig som den unngår tidligere immunitet i større grad enn andre varianter i omløp, sier hun.

Veldig smittsomt

Virusvarianten har opptil 30 endringer i Spike-proteinet, sammenlignet med den opprinnelige omikronvarianten, skriver CNN.



JN.1 har også én ekstra mutasjon av betydning, som gir den en enda større fordel i å unngå tidligere immunitet.

– I praksis betyr det at antistoffene vi har mot tidligere varianter ikke vil virke like godt og kanskje ikke i det hele tatt. Dette kan gi en stor smittebølge, sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.



FORSKER: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Også FHI mener at virusvarianten helt klart har et smittefortrinn i Norge.

– Det er grunn til å tro at når denne varianten blir dominerende i Norge i vinter, så vil smitten enten øke noe igjen, eller vedvare noe lenger enn normalt. Men hvor intensivt dette blir er det vanskelig å spå, sier Bragstad.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt JN.1 på listen over varianter de følger ekstra nøye med på grunn av den raske spredningsevnen.

Trolig ikke farligere

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet følger også med på den nye undervarianten fordi den har så mange mutasjoner.

– Derfor har man vært spent på om denne vil smitte flere og om man vil bli mer alvorlig syk. Det man vet hittil er at sykdomsforløpet ser ganske likt ut, men flere vil nok kunne bli smittet med denne nye varianten, sier han.

PÅ VAKT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad følger utviklingen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Spurkland viser til at de fleste kjente endringene i Spike-proteinet påvirker hvor effektivt viruset omgår immunforsvaret, ikke hvor farlig viruset er.

– Jeg er ikke så veldig bekymret. De fleste er vaksinert og har vært smittet flere ganger, kanskje uten å vite det selv. Da har vi andre immunceller, disse T-cellene, som oppdager viruset og som vil kunne stanse en infeksjon ganske raskt, sier hun.

FHI mener at varianten i seg selv ikke er rapportert å gi mer alvorlig sykdom.

– Det er ikke tegn til at varianten har egenskaper som gir mer alvorlig sykdom eller høyere antall innlagte enn andre varianter i omløp, sier Bragstad.

SMITTEØKNING: Akkurat hvor heftig smittespredningen blir fremover, er vanskelig å si sikkert, ifølge FHI. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Klar oppfordring

Selv om virusvarianten er veldig smittsom, mener Spurkland at rundene med smitte og vaksinering ikke er bortkastet.

– Immuniteten vår mot virus består delvis av antistoffer, men også av T-celler. T-cellene kan være vanskelig for viruset å unngå, og disse cellene gir oss et forsvar også mot nye undervarianter, sier hun.

Bragstad i FHI mener at den oppdaterte vaksinen som det vaksineres med i Norge nå beskytter godt også mot denne nye varianten.

– Men har man vært vaksinert for ett år eller mer siden, eller vært smittet sist for mer enn et halvt år siden, så er man ikke så godt beskyttet lenger og kan risikere å bli smittet igjen med denne varianten.

VAKSINE: Noen grupper i samfunnet oppfordres fortsatt til å ta koronavaksine. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Det er derfor viktig at uvaksinerte eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten som ennå ikke er vaksinert, tar vaksine så raskt som mulig, oppfordrer FHI.

– Trolig slipper personer som allerede har vært smittet i vinter å bli syk på ny med den nye varianten, heldigvis, sier Bragstad.



Usikkerhet knyttet til nyåret

– Vi har ventet en smittetopp rundt jul og nyttår og dette ser ut til å skje. Derfor er det ventet at smitten vedvarer på et høyt nivå noen uker inn i det nye året også, sier Bragstad.

Hvordan smitten vil utvikle seg etter det, er mer usikkert.

Bragstad viser til at mange nordmenn allerede har vært smittet i vinter, samtidig som vi går mot julefri.

– Smittekjeder brytes når vi er borte fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Om denne varianten på ny vil gi økning i smitte også i Norge etter nyttår gjenstår altså å se.