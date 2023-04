Ny vaksine gir håp: – Kan hjelpe millioner

SMERTEFULLT: Sykdommen, som i all hovedsak rammer kvinner, gir svært smertefulle symptomer. Foto: Erik Edland / TV 2

Urinveisinfeksjon er svært utbredt i befolkningen, og særlig blant kvinner. Har du først fått én infeksjon, er sjansene store for at du får det igjen.

Mellom 20 og 40 prosent av kvinner vil oppleve tilbakevendende urinveisinfeksjoner, ifølge NHI. Tilstanden er vanskelig å behandle, og kan gi svært redusert livskvalitet for dem som rammes.

Dette har forskere ved The University of Texas villet gjøre noe med. De har kastet seg inn i kappløpet om å bli først i verden til å utvikle en vaksine.

– Denne forskningen er svært viktig, og jeg håper den vil gi resultater, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

– Alvorlig

Urinveisinfeksjon kjennetegnes av en brennende eller sviende smerte når du tisser, og kraftige smerter i nedre del av magen.

BAKTERIER: Urinveisinfeksjon skyldes som regel bakterier som kommer inn i urinblæren, og ofte bakterien E. coli. Foto: Ints Kalnins / Reuters

– Det påvirker livskvaliteten, men kan også føre til alvorlige komplikasjoner som nyrebekkenbetennelse og blodforgiftning dersom man ikke får slått ned infeksjonen, sier fagdirektør Svein Rune Andersen ved Avdeling for smittevern og vaksine i FHI.



Selv om infeksjonen kan gå over av seg selv, er ofte antibiotika den eneste behandlingen. Det er ikke uproblematisk.

Antibiotikaresistens har blitt omtalt som vår tids største helsetrussel, ettersom det kan gjøre en rekke infeksjoner vanskeligere å behandle.

– Redusert behov for antibiotikabehandling vil være fordelaktig både for den enkelte og med tanke på utvikling av antibiotikaresistens som er en alvorlig trussel mot all behandling av infeksjonssykdommer, sier Andersen.

PROBLEM: Det er et økende problem at bakterier utvikler resistens mot antibiotika, selv om forekomsten i Norge fortsatt er relativt lav. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Kan hjelpe millioner

Forskerne fra Texas viser til at gjentatte urinveisinfeksjoner ofte kan være vanskelige å behandle.

– Selv om du får bakteriene bort fra blæren, blir de værende igjen andre steder i kroppen. Og de kan lett bli resistente mot den antibiotikaen som har blitt brukt. Når pasienter får antibiotikaresistens, vil de til slutt slippe opp for alternativer.

Det har forsker Nicole De Nisco ved Universitetet i Texas tidligere uttalt i en pressemelding.

UTBREDT: Mange kvinner har trolig erfart hvordan det er å ha urinveisinfeksjon. Foto: Erik Edland / TV 2

Forskerne utvikler en såkalt helcellevaksine, som injiserer hele bakterien inn i kroppen og kapsler den inn. Dermed blir bakterien værende i kroppen lenger, noe som gir immunsystemet tid til å bygge opp gode responser som kan beskytte mot infeksjon.

Forskerne er håpefulle, og mener vaksinen har potensiale til å hjelpe millioner av pasienter.

– Å vise at dette virker mot tilbakevendende urinveisinfeksjoner vil være et betydelig gjennombrudd, sier De Nisco.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no

– Svært viktig

Vaksineforsker Grødeland følger spent med på utviklingen.

– Forskningen har absolutt vist lovende resultater på mus, selv om det er et godt stykke igjen før vaksinen kan testes på mennesker. Jeg håper forskningen vil resultere i en fungerende vaksine, sier hun.

Ifølge Grødeland gjenstår det fortsatt mye arbeid, og hun tror en eventuell godkjenning kan ligge flere år frem i tid.

HEIER: Forsker innen vaksineutvikling og immunologi, Gunnveig Grødeland, heier på utviklingen av en vaksine som fungerer mot urinveisinfeksjon. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Men det ser superkult ut. På det stadiet forskerne er på nå, driver de grunnforskningen som legger premisset for fremtidige løsninger. Det er derfor dette arbeidet er svært viktig, sier hun.

Andersen i FHI viser til at det er flere forskningsgrupper som jobber med å utvikle en vaksine mot urinveisinfeksjon. Selv om han er positiv til arbeidet, tar han ikke seieren på forskudd.

– Resultatene så langt kan beskrives som interessante, men det må nok mer forskning til før en eventuell vaksine blir tilgjengelig, sier Andersen.



MINDRE: Fagdirektør Svein Rune Andersen i FHI mener det er viktig å redusere bruken av antibiotika. Foto: FHI

Han viser også til at resultatene stammer fra mus, og mener det er vanskelig å vurdere hvor god studien er.

– Ifølge forskerne gir vaksinen en god immunrespons og beskytter dyrene mot en dødelig injeksjon med levende bakterier. Det er foreløpig uklart om vaksinen vil gi beskyttelse mot urinveisinfeksjon, sier Andersen.



En viktig brikke

Forskerne skal teste vaksinen mot urinveisinfeksjon, men også mot andre bakterieinfeksjoner.

– Dataene så langt kan underbygge at vaksinen blir en viktig del av strategien mot en fremtidig antibiotikaresistens. Når vi ikke sitter igjen med flere funksjonelle antibiotika, kan dette være en ny og mer funksjonell måte å bekjempe spesifikke bakterier på, sier Grødeland.

Andersen mener det er for tidlig å si noe om hvor stor grad vaksinene på sikt vil føre til mindre antibiotikabruk, ettersom det er vanskeligere å utvikle en vaksine mot bakterier sammenlignet med virus.

– Det kan være mange ulike bakterier som kan forårsake urinveisinfeksjon, sier han.