Ny utvikling i Espås-saken: – Kan ikke la det være uprøvd

ÅSTEDET: 20 år gamle Trude Espås var stuepike på Union hotell i Geiraner. 8. august 1996 ble hun drept, uten at man har klart å finne ut hvem som står bak drapet. Foto: Privat / Marit Hommedal / NTB

Helt siden Trude Espås (20) ble drept i Geiranger, har politiet ønsket å komme i kontakt med et sørkoreansk reisefølge. Nå har Justisdepartementet bedt sørkoreanske myndigheter om hjelp.

– Er det noe jeg skulle ønske meg å være med på før min tid i politiet er over, så er det å oppklare denne saken, sier Yngve Skovly.

Den erfarne politiinspektøren har ledet etterforskningen av drapet på Trude Espås (20) helt siden hun ble meldt savnet 8. august i 1996.

DREPT: 20 år gamle Trude Espås ble drept i Geiranger 8. august 1996. Ingen har noen gang vært siktet for drapet. Foto: Privat

Skovly regner med å gå av med pensjon om fire til fem år. Håpet er å løse den gamle drapsgåten innen den tid.

– Hvor sterkt er det håpet?



– Etter så mange år så er det klart at det blir vanskelig, men så lenge vi vet at det har passert en båt med folk som etter alt å dømme har tatt masse bilder, så kan vi ikke la dette sporet være uprøvd, sier han.

Ber om sørkoreansk hjelp

Denne uken fikk Skovlys håp ny gnist.

Justisdepartementet bekrefter nå overfor TV 2 at norske myndigheter i høst har bedt sørkoreanske myndigheter om bistand i jakten på hvem som drepte Trude Espås.

HÅPEFULL: Politiinspektør Yngve Skovly har et håp om å løse Trude Espås-saken. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fordi norsk politi allerede i 1998 sendte en lignende anmodning, måtte politiet denne gangen få anmodningen godkjent av både en statsadvokat, Riksadvokaten og Justisdepartementet før den kunne sendes.

– Vi er veldig glad for at våre judisielle myndigheter nå, 27 år etter drapet, har gitt oss anledning til dette, sier Skovly.

TV 2 var tidligere i år i Sør-Korea for å jakte svar i drapsgåten.



Skovly bekrefter at det TV 2 fant er grunnen til at politiet nå gjør et nytt forsøk overfor koreanske myndigheter.

Alt om denne reisen kan du lese her:

26 tannleger på et soldekk

Klokken var 17.10 da fergen BF «Rinna» la fra kai i Geiranger den 8. august 1996. På fergens soldekk sto det 27 sørkoreanske turister.



Få minutter senere seilte de forbi det som skulle vise seg å bli et av norgeshistoriens mest mystiske åsteder.

Steinen der Trude Espås sist ble sett, ligger langs fjorden, omtrent 500 meter fra Geiranger sentrum.

FERGEN: På dette bildet, tatt 8. august 1996, står det koreanske reisefølget på soldekket til «BF Rinna». Foto: Politiet

Da Trude ble funnet drept elleve dager senere, hadde de 27 koreanerne og de om lag 5000 andre turistene som var i Geiranger på drapsdagen, forlatt bygda for lengst.

Politiet sto på bar bakke og ønsket å komme i kontakt med alle som hadde vært i Geiranger 8. august 1996.

Kontakten med utenlandske politimyndigheter ble derfor svært viktig i etterforskningen. Aller viktigst var det å få tak i bilder og videoer fra stedet.

Enormt puslespill

Gjennom årenes løp har politiet nådd ut til over 2000 mennesker. De har mottatt 15.000 bilder og 300 videoer fra over 500 mennesker.

Men turfølget fra Sør-Korea har de aldri fått kontakt med.

Politiet ble først oppmerksomme på sørkoreanerne da de avhørte bussjåføren deres, Jan Leira (79), ni måneder etter drapet.

FRA SOLDEKKET: Dette bildet er tatt klokken 17.17. Politiet mener at man kan se Trude Espås på bildet. Foto: Politiet

«Koreanerne gikk rett opp på soldekket. De oppholdt seg der det meste av turen. Vitnet forklarte at de fotograferer stort sett hele tiden», står det i avhørsrapporten fra 17. april 1997.

– Så lenge vi vet at det har passert en båt med folk som etter alt å dømme har tatt masse bilder, så kan vi ikke la denne muligheten være uprøvd, sier Skovly.

Han legger til:

– Nå er vi spente på reaksjonene og responsen fra koreanske myndigheter, men hvor lang tid det vil ta tør jeg ikke å si noe om, sier Skovly.