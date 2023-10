Ny trend overrasker: – Veldig spesielt

Dagens bilmarked endrer seg raskt, så det er verdt å være obs på markedssituasjonen. Parr kommer derfor med fem råd til deg som skal kjøpe eller selge bil i nærmeste framtid.

Vurder biltypen: Det er viktig å vurdere biltypen man skal kjøpe og hvorvidt disse har falt eller økt i pris i det siste. Eksempelvis er elektriske biler under 400.000 kroner og rimelige fossilbiler stort sett attraktive, men for nyere og dyre elbiler er prisnivået fortsatt ofte for høyt.

Bilmodellen: Vurder om det er en bilmodell du tror det selges mange av og om det ligger mange til salgs på finn.no. Er det eksempelvis en Golf eller en Tesla selges det typisk mange av disse. Har du en bil det forventes å selges mange av og tilbudet på finn.no ikke er så stort, da vil typisk prisnivået være rettvisende.

Sjekk skadehistorikk: Det er viktig å stille spørsmål om bilens skadehistorikk. Har bilen tidligere vært i en større kollisjonsskade, kan det være risiko for at feil vil følge i etterkant.

Sjekk servicehistorikk: Spør om bilen har fulgt service etter anbefaling og sørg for å få dokumentasjon på dette ved kjøp. At bilen har fulgt servicen viser at den er godt vedlikeholdt, og dokumentasjonen er også et viktig verdidokument når du skal selge bilen igjen senere.

Vurder selger: Kjøper du bil av en privatperson har selgeren 2 års reklamasjonsansvar. Er det derimot en forhandler, er reklamasjonsansvaret 5 år. Sin regel må man regne med å betale litt mer hos en forhandler enn en privatperson ettersom man som kjøper har bedre rettigheter, men vi anbefaler likevel sjekke punktene over uavhengig av hvem selgeren er.

Betaling: Sjekk om det er heftelser på bilen i Brønnøysund-registeret, hvis det er tilfelle spør du om en bekreftelse fra banken for detaljer til innfrielse av lånet. Hvis selgeren er en forhandler, bør selger sørge for dette og bekrefte at lånet er innfridd. Ellers er det å anbefale å som minimum ha kontrakt signert med bankID fra begge parter, før man betaler og skifter eier på bilen.