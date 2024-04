Ny trend: Lokker med hytte-luksus

LUKSUS: Omtrent slik vil leiligheten se ut når den står ferdig nærmere jul. Foto: Illustrasjon: Norway's best

Sentralt i skidestinasjonen Myrkdalen i Vestland reises nå to nye bygg med 42 leiligheter. Det er felles garasjeanlegg, og på toppen av det ene ligger selve juvelen. En toppleilighet over to plan på 193 kvadratmeter.

– Det blir den flotteste leiligheten som noen gang kommer til å bli bygget i Myrkdalen, sier direktør Kristian Ellertsen i selskapet &Hamlet, som står bak prosjektet.



Han forteller at det er selskapet som står bak deleiekonseptet, samt interiør og design, og at leiligheten leveres 100 prosent nøkkelferdig med alt av møbler og komplett utrustning. Det mest oppsiktsvekkende med leiligheten er likevel prisen.

SELGER: Direktør Kristian Ellertsen på befaring i toppleiligheten han prøver å selge åtte ganger. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Den koster 1.8 millioner kroner pr andel, sier direktøren.



Skal selges åtte ganger

For det er det som er konseptet. Leiligheten skal selges til åtte forskjellige, som skal dele på den gjennom året. Det betyr en totalpris på 14.4 millioner kroner.

– Vi er tidlig ute. Jeg kjenner ikke til noe lignende i Norge. Dette er en langsiktig måte å bevare hyttekulturen på, sier Ellertsen.



Han forteller at det er utarbeidet et juridisk rammeverk som skal ivareta eierstruktur, bruksmønster og sikre videresalg. Det er også en egen teknologisk plattform med et reservasjonssystem.

– På den måten kan vi unngå konflikter. I prinsippet er det akkurat det samme som at tre søsken arver en hytte. Vi har bare satt det i system slik at man kan eie sammen med fremmede, men uten å trenge å forholde seg til dem. Slik kan vi også sørge for at alle får sine høytidsperioder, sier Ellertsen.



Tilgang 45 dager i året

Akkurat det blir nok en utfordring. For det er som kjent bare jul og påske en gang hvert år. Deler man årets 52 uker på åtte viser enkel matte at kjøperne får 6,5 helger hver i året.

Det var avisa Hordaland som omtalte saken først.

Direktøren i selskapet bak prosjektet trekker fram at konseptet vil øke bruken av den enkelte hytte, og at det vil være gunstig for verdiskapningen med økt aktivitet hos lokalt næringsliv.

– Man går kanskje fra 10 prosent bruk til 85 prosent bruk. Det passer også godt i forhold til kritikken som er kommet mot nedbygging av natur.

Leiligheten som skal stå ferdig til jul har ligget ute for salg i to måneder. Så langt er det bare én andel som er kjøpt.

– Markedssituasjonen for fritidsboliger kunne kanskje vært bedre. Vi oppleves jo som et nytt konsept, så det tar kanskje litt tid å utdanne markedet, sier Ellertsen.



Ikke imponert

Bransjeorganisasjonen Eiendom Norge er ikke imponert over salget.

– Én solgt andel på to måneder tyder på at det går treigt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

TILGANG: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge tror tilgangen på luksus kan friste. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Han er positiv til konseptet om å dele hytte eller ferieleilighet med andre fordi mange slike ofte står tommer gjennom store deler av året, men mener det er viktig å stille spørsmål om hva man får for pengene.



– Prisen samlet for åtte andeler bør ikke være høyere enn om en person hadde kjøpt leiligheten alene. Betaler man mer fordi man er mange, bør man kanskje tenke seg om, sier Lauridsen.



Han sier også at det er viktig med en god avtale i bunn når man skal kjøpe og eie sammen med andre. Avtalen bør regulere både bruk og hvordan man kan komme seg ut av prosjektet på et senere tidspunkt.

SNART FERDIG: Denne luksusleiligheten er snart klar til bruk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Samtidig er dette en mulighet til å få tilgang på en standard ikke mange ville hatt råd til på egen hånd, sier Lauridsen.

– Minner om timeshare

Forsker og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Sveinung Jørgensen, synes konseptet i Myrkdalen er spennende.

– I lys av at vi skal bruke mindre ressurser og opprettholde noenlunde samme livsstil, må vi dele mer, sier Sveinung Jørgensen.

Han får likevel litt timeshare-vibber av konseptet i Myrkdalen.

– Den første tanken går til Syden der man er på stranda og får tilbudet om en flaske billig prosecco. Så får man såpass dårlig samvittighet at man blir med på visning på en leilighet man kan disponere et par helger i året mot å betale flere hundre tusen kroner.



Direktøren i &Hamlet sier at deres konsept skiller seg mye fra timeshare-konseptet.

– Dette har ingenting med timeshare å gjøre. Ved timeshare eier man aldri boligen. Hos oss får man en ideell andel i et sameie, som man kan selge når man vil, sier direktør Ellertsen.



Viser til «Sommerhytta»

Selv om forsker og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen er litt skeptisk, ser han likevel flere oppsider med å dele hytte eller ferieleilighet.



VIBBER: NHH-forsker og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen ser miljøfordeler ved deling. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– I sirkulærøkonomien snakker vi om såkalt strukturelt avfall. Det handler om kjøpte ting som en drill eller en nytte som ikke brukes. Skal vi bruke mindre ressurser, men likevel ha tilgang på drill og hytter, må vi kanskje i større grad tåle å dele på disse tingene, sier Jørgensen.



Han viser til at en ny hytte gjerne koster 4-5 millioner kroner, og at det er noe svært mange ikke har råd til.

– Ta for eksempel «Sommerhytta» på TV 2. Der er to av fire par vennepar som har gått sammen for å dele den etterpå om de vinner, sier forskeren.



De nyeste tallene fra Prognosesenteret viser at folk de siste 12 månedene har brukt fritidsboligen sin 58 dager i snitt. Det er sjøhytter som brukes oftest med et gjennomsnitt på 74, mens fjellhyttene står oftest tomme med 46 dager på et år.

Tallene viser ikke den totale bruken, siden noen også låner eller leier ut fritidsboligen sin. Åtte prosent oppgir ifølge senteret å ha leid ut i løpet av det siste året.

Tror på flere lignende prosjekter

Reiselivsselskapet Norway's best, som eier Myrkdalen Fjellandsby, håper det blir flere lignende prosjekter som luksusleiligheten som nå ligger ute for slag til åtte kjøpere.

– Vi ønsker flere mennesker på mindre arealer. Da vil flere benytte seg av anleggene, restaurantene og butikkene. Det vil bety mye for lokalt næringsliv, sier Helene Bjørnø, kommersiell direktør i Norway`s best.



Hun tror kjøperne i av slike leiligheter og hytter er voksne mennesker som er vokst opp med å dele.

SER FRAMOVER: Helene Bjørnø, kommersiell direktør i Norway`s best, tror det kan bli flere hytter og leiligheter etter delingsmodellen i Myrkdalen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– På denne måten kan man få luksus på fjellet for en mindre penge. Baksiden er at man må dele, men ville man brukt hytten hele året likevel, spør Bjørnø.



Om det blir flere luksusleiligheter eller hytter som legges ut for salg i Myrkdalen eller andre steder i landet med samme delemodell avhenger nok av at det ikke blir med den ene kjøperen som så langt har investert.

– Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne et marked der det er mer vanlig å eie sammen. Jeg tror dette vil fungerer i Norge også, sier direktør Ellertsen i &Hamlet.