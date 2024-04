Ny trend: Jakter på analoge blinkskudd

Viktor Mauren elsker alt som er manuelt, analogt og helt annerledes enn dagens digitale perfeksjonisme.

– Du får helt andre farger på analoge bilder enn på det digitale. Det er noe med å verdsette bildene mye mer. Jeg bruker mer tid på å ta bildene. Man tenker seg virkelig om før man knipser, sier Mauren til TV 2.

Det står i sterk kontrast til den digitale hverdagen der eksponeringene på mobiltelefonen sitter løsere enn det Lucky Luke er på avtrekkeren, han som skyter raskere enn sin egen skygge.

Mauren – som også er fotograf for rapperduoen Karpe – har ikke mindre enn 13 velfungerende analoge kameraer klare til innsats.

ASSORTERT UTVALG: Dette er kameraparken til Viktor Mauren. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Min interesse for det analoge «klikket» allerede for åtte år siden. På et marked i Budapest kjøpte jeg mitt første kamera for film.

Så hva handler dette egentlig om? Her er det lite lynkurs: Analoge kameraer har en lysmåler, men resten av jobben må du gjøre selv. Det betyr å justere mengden lys som slippes inn på filmen gjennom lukkeren og blenderen i linsa. I tillegg må du fokusere via linsa, slik at motivet ditt blir skarpt.

– Det er bare trist at bilder havner opp i en skytjeneste. Jeg synes det er hyggelig å printe ut bildene og lage en bildevegg, sier Mauren.



Her er noen av bildene som Mauren tar tatt med sine analoge kameraer:



Alle bilder i bildekarusellen er tatt med analogt kamera. Foto: Viktor Mauren. Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Han er bare én av tusenvis som har tatt fotografiske sjumilssteg tilbake til 2000-tallet. Før den digitale tidsalderen handlet det om film, fremkalling og fotokopier.

– Det er først og fremst yngre som har vært mest nysgjerrig på gammel teknologi. Nå ser vi at eldre brukergrupper tar i bruk dette som et verktøy for å skape mer kunstaktige fotografi, sier Rune Reiersen hos importøren Forcus Nordic, som blant annet leverer film fra Kodak.



Den andre store aktøren i dette markedet er Fuji. Salgssjef Tore Rødde forteller om en analog vind over hele Skandinavia.

– Det har vært hard kamp om filmrullene. Vi har slitt med å få tak i nok film til å mette markedet, sier Rødde til TV 2.

Ingen av de store aktørene ønsker av konkurransehensyn å oppgi eksakte salgstall for fargefilm, men TV 2 kan opplyse at bare disse to aktørene i fjor solgte mer enn 150.000 filmruller.

KLASSIKERE: Kodak var en gang verdens største leverandør av negativ fargefilm. Kameraet på bildet er en klassisk manuell Nikon FM2. Foto: Arne Rovick / TV 2

Det genererer oppdrag og stor aktivitet hos de som fremkaller filmene og sørger for fotokopier eller digitalisering av filmene.

– Om ettermiddagene kommer alle kundene for å hente filmen sin. Da står det kø ut døra her, forteller daglig leder Hilde Furuseth Olivare ved Oslo Foto.

Hun bekrefter at kundene er unge – ofte mellom 18 og 30 år.

– De tar analoge bilder fra fester, ferier, konserter og festivaler. Nettaviser og publikasjoner bruker i større grad analoge bilder for å skille seg ut, forteller Olivares.