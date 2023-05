Ny trend gir «nye» salgstall: – Første gang i historien

For mange henger feiringen av nasjonaldagen og bobler – med eller uten alkohol – tett sammen.

Det viser også salgstallene fra Vinmonopolet i år igjen.

Men det varierer hvor i landet hva som er mest populært dagen før dagen.

Tirsdag 16. mai solgte Vinmonopolet 980.000 liter drikkevarer på landsbasis.

Det beskriver presseansvarlig Jens Nordahl som «en fredag og en torsdag slått sammen».

– Det er ikke rekordvolumer. Rekordene tilhører pandemiperioden da grensene var stengt og folk ikke handlet på taxfree, sier Nordahl.

PRESSEANSVARLIG: Jens Nordahl i Vinmonopolet sier han er glad kundene har blitt flinkere til å planlegge. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Nye handlevaner

Vinmonopolet ser en ny trend blant nordmenns handlevaner etter pandemien.



I stedet for å handle i siste liten og stå i kø, viser salgstallene at folk også handlet mandag og i forrige uke.

Salgstallene mandag 15. mai beskrives som en «blanding mellom en vanlig torsdag og fredag».

– Vi så det før jul i fjor og før påske i år at folk har blitt flinkere til å planlegge og handler i et tidsrom man kan vente færre kunder. Salgstoppene er ikke like store som før pandemien, sier Nordahl.

POPULÆRT: Det er særlig der det er høyere temperaturer og nært byer det er populært med musserende viner. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Her kjøper de heller rødvin

Det er store forskjeller mellom butikkene om hva folk kjøpte mest av.

Salget hos Vinmonopolet er nemlig styrt av været og temperaturen.

KØ: Det var lang kø på Vinmonopolet 16. mai på Oslo City. Foto: Fanny Bu / TV 2

– I Nord-Norge og på fjellet i Sør-Norge henger vinteren igjen, og i mange butikker har det blitt solgt mest rødvin. I enkelte butikker utgjorde salget av rødvin 45 prosent, sier Nordahl.

Beveger vi oss i sentrale – og varmere – strøk, selges det mest musserende vin.

I nærmere 30 bybutikker i Oslo, Bergen og Trondheim var musserende vin det mest solgte produktet 16. mai.

– Jo nærmere sentrum butikken er, jo mer musserende vin utgjør det totale salget, sier Nordahl.

Noen butikker hadde også hvitvin som det mest populære produktet 16. mai, blant andre Vinderen i Oslo og Tysnes i Hordaland.

TREND: Vinmonopolet antar de kommer til å selge historisk mye alkoholfritt i år. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lett og lys-trenden fortsetter

Også alkoholfri bobler ble det solgt mye av tirsdag, opplyser Vinmonopolet.

De sier at «Lett og lys»-trenden fortsetter; folk kjøper i større grad drikkevarer med lite eller ingen alkohol og få kalorier.

– For første gang i historien forventer vi at vi kommer til å selge mer enn en million liter med alkoholfrie varer i år. Det er et marked som er i vekst, sier Nordahl.