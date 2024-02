Ny trend blant bruktbiler: – Kan fort ha tapt en halv million

Mens nybilsalget har stanset helt opp og prisene på elbiler synker som en stein, har en biltype holdt seg overraskende godt i pris.

Nå er det de ti år gamle fossilbilene som stiger i pris.



– Det er spesielt, sier analysesjef og medgründer i Rebil, Jonathan Parr.

Et voldsomt fall

Rebil er en av Norges største frittstående aktører innen kjøp og salg av bruktbiler.

De har siden i fjor lagt merke til en uvanlig trend i bruktbilmarkedet.

I 2023 stupte andelen solgte elbiler. Og selv om det ser ut som tallene har stabilisert seg nå, kan man konstatere at det har skjedd en endring i folks kjøpsinteresse.

– I det siste har nye elbiler hatt et voldsomt fall. De gikk fra å ha en høy pris, til å ha et kraftig fall i 2023, forteller Parr.

FOLKEBIL: Dette er den nye folkebilen, skal man tro Jonathan Parr i Rebil. En dieselbil fra 2013. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Eldre fossilbiler har derimot blitt folkets nye favoritt, legger han til mens han viser frem den populære fossilbilen Mercedes-Benz E-klasse fra 2013.

I mange tilfeller har faktisk slike fossilbiler økt i pris, og vil nok bli solgt fortere enn de fleste elbilene Rebil har inne, ifølge Parr.

Prisene på bruktbil falt mer enn normalt i 2023. For Rebil var fallet på omtrent 30 prosent. Salget av nye biler gikk også ned.

FOSSILBIL: Stadig flere kjøper seg eldre fossilbiler, og salget av elbiler stuper. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Det er de mest eksklusive elbilene, som Audi E-tron og Porche Taycan, som faller mest.

– Kjøpte du en Porsche Taycan på et dårlig tidspunkt, så kan du fort ha tapt en halv million på få år, forteller Jonathan Parr.

I strid

At den nye folkebilen er en ti år gammel fossilbil, er stikk i strid med både politikernes og elbil-bransjens ønske.

Heller ikke miljøvernorganisasjonen Bellona ser på dette med stjerner i øynene.

ØKER: Benjamin Strandquist i Bellona mener det er viktig å bruke politiske virkemidler for å få flere til å kjøpe elbil. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi vet at folk velger bil hovedsakelig ut ifra økonomiske hensyn, ikke for å være mest mulig snille mot miljøet, forteller seniorrådgiver Benjamin Strandquist i Bellona.

Han mener det derfor er viktig at politikerne jobber for å gjøre det attraktivt å velge elektrisk bil økonomisk sett også.

Bekymringsverdig

Strandquist mener dette ikke er en overraskende trend, ettersom folk kjøper mest bruktbil, og at samfunnet går gjennom en økonomisk knekk for tiden.

Men om den knekken vedvarer, og bil-markedet fortsetter slik det har gjort det siste året, blir Strandquist mer alvorlig.

– Jeg blir bekymret hvis folk begynner å kjøpe noe annet enn en elbil når de skal ha ny bil. Det at flest mulig nye biler er elektriske, er det viktigste, for det er morgendagens bruktbiler.

Han legger til at utslipp fra veitransport er blant de største utslippskildene som det er viktig å gjøre noe med.

– Derfor er det viktig med offensiv elbilpolitikk som gjør det attraktivt å kjøpe og bruke elbil.

Strandquist mener også at det er viktig at politikerne nå sitter stille i båten og ikke gjøre noe med elbilfordelene som vi har.



TV 2 skrev tidligere at bilbransjen og forbrukerne i Norge frykter et avgiftssjokk på elbiler neste år.

FINANSDEPARTEMENTET: Bilbransjen har nå bedt om et møte med Finansdepartementet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å be regjeringen snarest sende en søknad om momsfritaket på elbil til ESA. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa da til TV 2 at hans utgangspunkt er å ha et lavt avgiftsnivå på norske elbiler.



– Vårt utgangspunkt er nettopp at vi skal ha et lavt avgiftsnivå på norske elbiler. Og vi mener at det vi gjorde for et par år siden, satte en grense der det bare er moms på den delen av nybilprisen som overstiger 500.000 kroner, er et godt utgangspunkt for den samtalen vi skal ha med EU, sa Vedum.

Tredelt forklaring

Men hvorfor er det sånn at folk heller foretrekker en ti år gammel fossilbil fremfor en elbil?

Ifølge Jonathan Parr er det en tredelt forklaring på dette:

– Den første grunnen er at eksporten av fossilbilene og hvordan disse bilene forsvant ut av landet i fjor.

Eksporten, som vanligvis har ligget på mellom 3000 og 5000 kjøretøy de siste 20 årene, gikk plutselig amok og endte på over 40.000 biler i 2023. Det henger sammen med kronekurs og gunstige skatteregler, opplyser Parr.

ENDRET YRKE: Da Jonathan Parr sluttet som fotballspiller bestemte han seg for å endre retning og starte opp bruktbilfirma i stedet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Den andre grunnen er at det ikke skal selges fossilbiler fra neste år, og det er fortsatt mange som heller vil ha en bensinbil enn en elbil.

En annen fremtredende årsak er det som er svaret på mye annet om dagen, nemlig dårlige økonomiske tider.

– Folk har trangere økonomi enn vanlig, og ser etter eldre og rimeligere biler. Da får de mye bil for pengene ved å velge en eldre fossilbil.