Ny studie overrasker – større svulster hos menn

Mange menn er ikke klar over at de kan få brystkreft. Ny norsk studie viser urovekkende forskjell mellom mannlige og kvinnelige brystkreftpasienter.

Hvert år får flere tusen nordmenn brystkreft. Dette er den vanligste kreftformen blant kvinner, og i fjor ble det registrert rekordmange 4224 tilfeller.

Det er derimot ikke bare kvinner som kan rammes av brystkreft. Hvert år får også rundt 25 til 30 menn brystkreft.

Fordi sykdommen rammer såpass få menn finnes det lite forskning.

Nå viser en ny norsk studie at det er flere tydelige forskjeller mellom menn og kvinner som får brystkreft.

– Vi ble overrasket over hvor mange menn som hadde spredning til lymfeknutene, sier Ingunn Marie Stefansson, professor og spesialist i patologi ved Haukeland universitetssykehus.

OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Patolog Ingrunn Stefansson ved Haukeland universitetssjukehus Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Forskjell i alder

I over 20 år har Stefansson jobbet som patolog og drevet med diagnostisering av brystkreft.

Hun har analysert tusenvis av vevsprøver fra kvinner, men får også en sjelden gang prøver fra menn som har brystkreft.

– Mindre enn én prosent av alle brystkrefttilfeller hvert år er menn. Likevel ser vi noen tilfeller hvert år, og jeg begynte derfor å interessere meg for dette, sier Stefansson.



I studien har de tatt utgangspunkt i vevsprøver fra menn med brystkreft for å undersøke hva som kjennetegner pasientene når de får diagnosen.

ØKT OPPMERKSOMHET: Stefansson har tidligere forsket på brystkreft hos kvinner. Nå vil hun ha økt oppmerksomhet om brystkreft hos menn. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Prøvene viste at det var flere forskjeller mellom når menn og kvinner får diagnosen.

– Våre funn viser at menn er fem til ti år eldre når de får brystkreft, sammenlignet med gjennomsnittsalderen hos kvinner, sier Stefansson.



Dårligere prognose hos menn

I tillegg så forskerne store forskjeller i hvor mye kreften hadde utviklet seg på diagnosetidspunktet.

Svulstene var ofte større hos menn og hele 40 prosent hadde spredning til lymfeknutene i armhulen. Det er nesten dobbelt så høy forekomst som hos kvinnelige brystkreftpasienter.

– At svulststørrelsen er større og at flere har spredning kan indikere at prognosen hos menn i mange tilfeller er noe dårligere enn hos kvinner, sier Stefansson.



Studien har også sett på uttrykk av biomarkører i svulster hos mannlige brystkreftpasienter. Biomarkører kan si noe om både prognose og effekt av behandling.

– Mye var likt, men det var også noen forskjeller, sier Stefansson.



MAMMOGRAFI: Norske kvinner mellom 50 og 69 år deltar i mammografiprogrammet for å avdekke kreft på et tidlig stadium. Foto: Damian Dovarganes / Reuters

Nesten alle svulstene hos menn uttrykte hormonreseptorer, noe som kan gjøre det lettere å behandle kreften.

Stefansson understreker samtidig at deres utvalg kun består av 53 pasienter fra en del av landet, og at man derfor ikke kan dra helt sikre konklusjoner.

– Vi håper at vi kan utvide materialet og samle inn data fra flere pasienter, for å få mer kunnskap om denne kreftformen, sier Stefansson.

– Stigmatiserende

Kreftforeningen tror det er mange menn som ikke er klar over at de kan få brystkreft. Det kan være en av årsakene til at kreften oppdages senere hos menn.

– Brystkreft er en diagnose som de aller fleste forbinder med kvinner. Mange menn kan derfor oppleve det stigmatiserende og utfordrende å få nettopp denne diagnosen, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

DRA TIL LEGE: Generalsekretæren ber menn oppsøke lege så fort som mulig dersom de mistenker kreft. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hun mener det er viktig at menn er oppmerksomme på eventuelle symptomer.

– Som oftest er det en kul nær brystvorten. Det er viktig at slike kuler ikke bagatelliseres som en fettkul eller muskelknute, men undersøkes av lege, sier Stenstadvold Ross.



Flere menn får brystkreft

Også Stefansson håper at flere menn blir oppmerksomme på at de kan rammes av brystkreft.



– Man kan jo tenke at det er lettere å oppdage en kul i ett mannlig bryst, men jeg tror mange menn ikke er bevist på at det kan være kreft, sier Stefansson.

Brystkreft oppfattes som en kvinnesykdom, og det å få sykdommen for en mann kan være forbundet med tabu, forklarer Stefansson.

Under arbeidet så forskerne at det har vært en liten økning i mannlige brystkreftpasienter de siste fem årene.

Hun mener derfor det er viktig å øke oppmerksomheten rundt kreftformen.



– Høy alder øker risikoen for brystkreft. En mer aldrende befolkning vil derfor kunne føre til at flere menn får brystkreft, sier Stefansson.