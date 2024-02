Ny studie kan gi håp: – Har bedre livskvalitet

Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk har blitt Europas mest verdifulle selskap etter at salget av slankesprøyter har fullstendig eksplodert.

Selv omtaler de slankesprøytene som en livslang behandling, og viser til studier om at de fleste går opp igjen i vekt, dersom de slutter.

Men nå har en ny dansk studie, ledet av forskere ved universitetet i København, slått fast noe annet.



– Gir håp

Studien har fulgt en gruppe mennesker i året etter de har sluttet med sprøytene, og forskerne mener funnene er et gjennombrudd.

– Dersom du trener mens du tar slankesprøyter, går du ikke opp i vekt på samme måte etterpå om du slutter på behandlingen, sier den danske professoren Signe Sørensen Torekov til TV 2.

Studien ble først omtalt av TV2 Danmark.

VIKTIG: Det er ifølge studien helt vesentlig med trening for å opprettholde vektnedgang. Foto: Kyrre Lien / NTB

Er man strukturert og følger et treningsprogram, mener studien å slå fast at slankesprøyter ikke trenger å være en livslang behandling for å holde en sunn vekt.

– Vår nye studie gir håp. For hvis du både tar slankemedisin og følger et treningsprogram, beholder du mesteparten av de gunstige effektene ett år etter behandlingen, forklarer Sørensen Torekov.

Info om studien Forskerne undersøkte fire ulike grupper med ca. 50 personer i hver. Én gruppe hadde sitt vanlige aktivitetsnivå og placebosprøyter.

Én gruppe hadde mer trening, men placebosprøyter.

Én gruppe hadde sitt vanlige aktivitetsnivå og fedmemedisin.

Én gruppa hadde mer trening og fedmemedisin. Deltakerne ble fulgt i ett år med dette regimet, og ett år i etterkant. De som kombinerte trening med fedmemedisin hadde gått vesentlig mindre opp i vekt et år etter å ha sluttet. Les hele studien her.

– Bedre livskvalitet

Den danske forskeren sier det er «krystallklart» at de som har fulgt et treningsprogram gjennom behandlingen, føler seg mindre sliten og har mer energi.

– De har rett og slett bedre livskvalitet. Det ser vi ikke hos de som bare tar slankesprøyter. De føler seg faktisk mer slitne, og tappet for energi.



Deltakerne i studien har trent to timer i uken, med høy puls.

– Det som er ekstra spennende med denne studien er at deltakerne beholder mye av musklene sine. Mange går faktisk opp i muskelmasse selv om de går veldig mye ned i vekt, sier Sindre Lee-Ødegård til TV 2.

Han er lege og seniorforsker ved senter for sykelig overvekt på Oslo universitetssykehus, og peker på at det ikke er vekttap i seg selv som har betydning for helsen, men reduksjon av fettmasse

TOTALREVOLUSJON: Sindre Lee-Ødegård mener det har skjedd en totalrevolusjon innen fedmeforskning, som nå prioriteres høyere. Foto: Universitetet i Oslo

Trengs mer forskning

Lee-Ødegård sier studien også understreker noe man visste fra før – nemlig at trening sammen med medisiner gir størst gevinst.

– I tillegg viser den det at når du slutter med medisiner og blir overlatt til deg selv, så kommer de som fortsetter treningen best ut.

Lee-Ødegård mener imidlertid det trengs forskning som følger deltakerne lenger enn ett år for å fastslå at man kan holde på vektnedgangen fra medisiner kun ved hjelp av trening.

– Selv om deltagerne beholdt mye av vekttapet, så pekte alle vektpilene oppover og det er bekymringsverdig, sier han.

– Veldig spent

Mari-Mette Graff er leder i Landsforeningen for overvektige. Hun mener studien er et viktig steg på veien mot mer kunnskap, men at det likevel er viktig å ha is i magen og vente på større studier.



– Jeg er veldig spent på hva studien viser når det har gått enda noen år, sier Graff til TV 2.

Hun peker på at en fedmeoperasjon gjør at de fleste raser ned i vekt og holder den en stund, før en del går opp igjen.

– For å ha en varig effekt må du ha en varig vaneendring, sier Graff.

JA TIL FORSKNING: Mari-Mette Graff sier ja takk til mer forskning på fedmebehandling. Foto: Markus Furnes / TV 2

Det hun imidlertid mener studien understreker, er at et medikament alene ikke vil være løsningen for de fleste.

– For at det skal være forsvarlig med medikamentell behandling av fedme, så må det følges av oppfølging på kosthold og aktivitet, sier hun.

Skulle det vise seg at man ikke trenger å bruke medisiner livet ut, mener Graff det vil være positivt.

– De fleste sitter med en forståelse av at det her er noe de trenger resten av livet.

– Krever langsiktig oppfølging

Samfunns- og myndighetskontakt i Novo Nordisk, Tor Frostelid, kaller studien interessant.

Han sier de betrakter fedme som en kronisk lidelse som krever langsiktig, og av og til livslang, oppfølging.

– Behandlingen vil alltid innebære endringer i kost og livsstil, og i noen tilfeller medikamentell behandling som tillegg. Medikamenter skal aldri gis alene, uten oppfølging, sier Frostelid.

TV 2 har spurt om Novo Nordisk fremdeles mener at slankesprøyter er en livslang behandling.

– Beslutningen om hvilken behandling som er riktig for den enkelte pasient, og hvor lenge man eventuelt bør stå på medikamentell behandling, må alltid tas i samråd med en lege, svarer Frostelid.

Han sier deres studieprogram viser at kroppsvekten øker igjen etter avsluttet behandling.