Ny studie: Dårlig søvn kan øke risikoen for øyesykdom

Forskere undersøkte over 400.000 mennesker for å se på sammenhengen mellom søvnvanene våre og en alvorlig øyesykdom.

SØVNLØS: Ny forskning kobler dårlig søvn til risikoen for øyesykdom. Foto: Todd Arena / Colourbox

Sliter du med dårlig nattesøvn, eller snorker du mye? Det kan øke risikoen for grønn stær, ifølge en ny britisk studie.

I studien, som er publisert i BMJ Open denne uken, kommer det frem at snorking, søvnløshet, for lang eller kort varighet på søvnen, eller å sove på dagtid knyttes til risikoen for grønn stær.

Det er en alvorlig øyesykdom som kan gjøre deg helt eller delvis blind hvis den ikke behandles.

Hva er grønn stær? Grønn stær er en øyesykdom som gir skader på synsnerven. Skadene gir nedsatt synsfunksjon.





Sykdommen rammer først og fremst sidesynet, men kan lede til tunnelsyn eller total blindhet dersom den ikke behandles.





Kan beskrives som en akselerert aldringsprosess hvor tapet av nervefibrer går raskere enn det naturlige tapet med stigende alder.





Forskere har regnet ut at hvis vi lever lenge nok vil alle få noe som skulle ligne på grønn stær.





Sykdommen er arvelig og kan hoppe over generasjoner. Personer med grønn stær i familien har derfor økt risiko for å utvikle grønn stær. Kilder: Norsk glaukomforening, Per O. Lundmark og Helsenorge.

Stor studie

Studien fulgte 409.053 deltagere fra UK Biobank, i en lengre tidsperiode.

Deltakerne, som ble rekruttert til studien mellom år 2006 til 2010, var mellom 40-69 år gamle, og hadde ikke grønn stær ved studiens starttidspunkt. De ble fulgt opp til de fikk diagnosen, døde, flyttet til andre land eller til studien ble avsluttet i 2021.

Deltakerne skulle selvrapportere søvnkvaliteten sin og senere testes for grønn stær.

På ti og et halvt år ble 8690 av deltakerne diagnostisert med grønn stær.

BEHANDLING: Grønn stær kan behandles med øyedråper som senker trykket i øyet, laser eller kirurgi. Foto: Berit Roald / NTB

Snorking og søvnapné

Per Lundmark er førsteamanuesis ved Universitetet i Sørøst-Norge og har forsket på hvordan søvnvaner kan virke på øyesykdommer.

Han mener det ikke er helt ukjent at søvn kan ha sammenheng med risikoen for utvikling av grønn stær.





EKSPERT: Per Olof Lundmark er utdannet optometrist, med en PhD i medisinsk vitenskap fra Universitetet i Toronto. Foto: USN

– Vi vet at eksempelvis snorking og søvnapné kan ha påvirkning på blodtrykk og hjerterytme. Andre studier foreslår også at snorking og søvnapné gir risiko for grønn stær, sier Lundmark.

Samtidig understreker han at at studiens størrelse kan påvirke konklusjonen.

– Studien vi snakker om er gjort på en stor gruppe mennesker. Da vil også en liten effekt gi et statistisk utslag. Studien viser bare en svak sammenheng mellom søvnproblemer og grønn stær for hele gruppen.

Ukjent sammenheng

Lundmark sier at det fortsatt er usikkert hvorfor søvnproblemer kan henge sammen med utviklingen av grønn stær.

– Vi vet fortsatt ikke hva som er årsakssammenhengen. Vi mistenker at det har med blodgjennomstrømningen i øyet å gjøre. Det kan skje endringer i kroppen mens du sover som påvirker blodtrykket. For eksempel blodtrykksvariasjoner som følge av søvnfasene, sier han.

Han mener derfor at det viktigste med studien er at den utløser noen flere spørsmål som må besvares med ytterligere forskning.

– Kanskje grønn stær påvirkes av blodtrykket, som kommer som følge av enkelte søvnproblemer, sier Lundmark.

Ett tips

Grønn stær kan komme av at trykket i øyet øker. Men ifølge Lundmark har bare halvparten av alle diagnostiserte med sykdommen forhøyet trykk i øyet.

Det kan derfor tenkes at det også finnes andre faktorer som kan trigge sykdommen, sier han.

OPTIKER: Med jevnlige besøk hos en optiker vil man kunne avdekke øyesykdommer tidlig. Foto: Tor Henning Flaatten

– Mitt beste tips for å ta vare på synet og forebygge grønn stær er å tenke på øynene på samme måte som kroppen, sier Lundmark.

Han understreker viktigheten av beskytte øynene og gå jevnlig til optiker for å kunne plukke opp endringer, slik at man får behandlet øyesykdommer raskt.

– Behandling tidlig sikrer at synet holdes så godt som mulig livet ut, sier Lundmark.