Ny studie: Aspartam knyttes til hukommelsestap

I en fersk studie kobles søtningsmiddelet aspartam til dårlig hukommelse og lærevansker.

Aspartam er et svært utbredt kunstig søtningsmiddel som brukes i en rekke matvarer, som lettbrus, tyggegummi og meieriprodukter.

Det er forskere ved Florida State University College of Medicine som har utført studien, som er publisert hos tidsskriftet Natures Scientific Reports

MED OG UTEN SUKKER: De sukkerfri alternativene til en rekke meieriprodukter, som for eksempel yoghurt, inneholder som oftest aspartam. Foto: Erik Johansen / NTB

Studien viste at mus, selv etter å ha inntatt små mengder aspartam, fikk svekkede kognitive evner og større vanskeligheter med å komme seg ut av labyrinter.

– Vi ser at musene bruker en annen strategi, men de finner utgangen til slutt, sier medforfatter av studien, Deirdre McCarthy, i en pressemelding fra universitetet.

Arvelig

Musene ble delt i tre grupper, og i løpet av 16 uker fikk én gruppe rent vann, mens to andre fikk vann med ulike mengder aspartam – alle langt under de amerikanske helsemyndighetenes anbefalinger om maksimalt inntak.

Underveis ble musene testet i hvordan de kom seg ut av labyrinter.

Ikke bare presterte musene dårligere etter å ha inntatt aspartam, men også barn av aspartamdrikkende hannmus slet i større grad med å løse labyrintene.

Effekten var ikke målbar hos musenes barnebarn, slik de samme forskerne fant ved en relatert studie publisert i fjor. Den gangen koblet de aspartamforbruk til angst hos mus.

– Det støtter opp under at denne typen overføringer skjer på grunn av epigenetiske endringer i sædcellene, sier artikkelforfatter McCarthy.

Den danske kostholdseksperten Per Bendix Jeppesen ved institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet, sier til danske TV2 at studien er «meget profesjonell» og «ekstremt interessant».

– Så vi skal ikke få helt panikk. Tross alt reagerer mus annerledes på enkelte ting enn det vi gjør, sier han til den danske kanalen.

Kreftliste

Aspartam er kalorifritt og brukes ofte som erstatning for sukker i søte mat- og drikkevarer. Det har vært tillatt å bruke i Norge i snart 40 år.

Stoffet fikk mye oppmerksomhet denne sommeren, da Verdens helseorganisasjon (WHO) i en rapport vurderte stoffet som mulig kreftfremkallende.

Nordmenn er blant verdens største aspartamkonsumenter. I 2021 skrev Helsedirektoratet drakk nordmenn i snitt drikker 75 liter lettbrus årlig.



Ifølge Folkehelseinstituttet må en voksen person drikke mer enn fire liter brus med høyt aspartaminnhold hver dag for å overskride verdien for «akseptabelt daglig inntak».