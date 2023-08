Ny slankemedisin aktuell for Norge – viser ekstreme resultater

Slankemedisinene Wegovy, Ozempic og Saxenda «rives» allerede ut av hyllene i Norge.

Da førstnevnte ble tilgjengelig i Norge på nyåret, omtalte leger og eksperter den som en revolusjon innen fedmebehandling.

Kliniske studier viste nemlig at en tredjedel av de som hadde brukt Wegovy opplevde en vektreduksjon på 20 prosent eller mer.

Men nå er nok en ny variant på vei. Og foreløpige studier viser oppsiktsvekkende resultater.

Venter søknad

Medikamentet Mounjaro brukes allerede til behandling av diabetes, men for én måned siden søkte produsenten, Eli Lilly, om å bruke det til fedmebehandling i USA.

De har også søkt til det europeiske legemiddelbyrået (EMA), bekrefter produsenten til TV 2.

– Vi antar at firmaet vil sende en søknad om godkjenning for dette bruksområdet i Norge i løpet av kort tid, sier overlege i Legemiddelverket Sigurd Hortemo til TV 2.

INJISERES: Medisinen skal injiseres gjennom en sprøyte. Foto: George Frey / Reuters / NTB

Produsenten selv vil ikke svare på om Norge er på listen over land hvor de ønsker å få autorisert medisinen som fedmebehandling.

– Som med all mulig behandling, er målet vårt å gjøre medisinene våre tilgjengelige for så mange mennesker som mulig, skriver de i en e-post til TV 2.

26 prosent vektreduksjon

I den nyeste studien, kalt Surmount 4, ble over 600 personer evaluert over to perioder.

I første omgang tok pasientene medikamentet i 36 uker. Her ble det i gjennomsnitt oppnådd en vektreduksjon på 21,1 prosent.

Deretter ble gruppen delt i to, hvor den ene gruppen fortsatte på medisinen, mens den andre fikk placebo.

VEKTREDUKSJON: De involverte i studien fikk en betydelig vektreduksjon av Mounjaro. Foto: NTB

De som fortsatte på Mounjaro mistet ytterligere 6,7 prosent av vekten etter 52 uker. Placebo-pasientene la på seg i gjennomsnitt 14,8 prosent av vekten i løpet av den samme perioden.

Totalt sett mistet pasienter som fortsatte på medisinene i gjennomsnitt 26 prosent av vekten sin etter 88 uker, opplyser selskapet i en pressemelding.

Studien er omtalt av en rekke internasjonale medier.

Ifølge produsenten selv, er dette den høyeste vektreduksjonen som er sett i en klinisk studie på et så sent stadium.

Diabetesmedisin kommer med mulige bivirkninger som hodepine, kvalme, oppkast, diare, forstoppelse, magesmerte, svakhets- eller tretthetsfølelse.

Mounjaro skal ha omtrent de samme bivirkningene som andre diabetesmedisiner.

– Overveiende solid

Lege Sara Reinvik Ulimoen er en av driverne bak Vektlegene på Fornebu. Hun mener studiene er overbevisende.

– Det er en overveiende solid dokumentasjon i alle studiene som er gjort, sier Ulimoen til TV 2.

Hun regner med at Mounjaro vil innta norske apotek i løpet av 2023. Den vil da først godkjennes som diabetesmedisin.

– Jeg tror mange pasienter og leger vil tenke at dette blir den foretrukne medisinen for overvekt når den kommer til Norge, sier hun.

POPULÆRT: Lege Sara Reinvik Ulimoen tror det vil bli stor etterspørsel etter Mounjaro. Foto: Vektlegene

Spår blest

Ulimoen mener effekten av medisinen er helt på høyde med det man kan oppnå med fedmekirurgi.

– Jeg tipper det kommer til å bli blest om denne allerede til høsten.

Hun mener utviklingen som har skjedd den siste tiden, med diabetesmedisiner som har god effekt mot overvekt, er avgjørende for fedmepasienter.

– Jeg vil si det er et paradigmeskifte innen fedmebehandling. Det vi hadde før disse diabetesmedisinene var betydelig dårligere, sier hun.