Ny sjokkmåling for Støre etter Giske-angrepene: Får bare 15,4 prosent

Etter forrige krisemåling gikk AUF-leder Astrid Hoem til angrep på lederen av Aps største lokallag og anklaget ham for å skade partiet. Støre støttet kritikken, men velgerne later ikke til å være imponerte i ny måling fra Vårt Land.

AP-KRISE: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre, her på vei inn til sentralstyremøte i Arbeiderpartiet på Youngstorget i Oslo forrige uke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

For drøyt to uker siden fikk Ap-ledelsen en real kalddusj da Dagsavisen publiserte en måling som viste en oppslutning for partiet på 16,9 prosent.

Tirsdag publiserte avisen Vårt Land en måling som er langt verre.

I den ferske målingen får Arbeiderpartietfattige 15,4 prosents oppslutning. TV 2 har ikke klart å finne en verre enkeltmåling for partiet siden 2003 da partiet fikk 14,6 prosent hos Aftenposten.

– Vi er i en bølgedal, og da forsterker det seg litt sånn. Det er nedslående. Men vi må arbeide på. Vi har viktige jobber å gjøre. Og så får vi håpe at det snur, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Giske-angrep

Høyre får 33,6 prosents oppslutning, og er dermed over dobbelt så store som Ap på denne målingen.

– Nå er det mer et spørsmål om hvor bunnen er for Ap, sier valgforsker Bernt Aardal.

I etterkant av Dagsavisen-målingen tidligere i november gikk AUF-leder Astrid Willa Hoem til angrep på Aps tidligere nestleder og nå lokallagsleder i Nidaros sosialdemokratiske forum, Trond Giske. Hoem anklaget Giske for å skade partiet ved stadig å hakke på partiledelsen i innlegg og uttalelser i pressen.

– Jeg er ikke uenig i noe av det Trond sier, men jeg mener han må erkjenne at han er en del av problemet med at mange har synes det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet, sa Hoem i Debatten-sendingen.

Dagen etter fikk hun støtte av Støre i NRK-programmet Politisk kvarter.

– Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den. Giske gikk av som nestleder og han stilte ikke opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handler om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet., sa Støre.

– Regjeringspartiene kjemper på en måte en trefrontskrig: Mot partier til høyre for seg, til venstre for seg og de som setter seg på gjerdet, sier valgforsker Aardal.

Får ett mandat

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet får bare 5 prosent, mens SV (9,2) og Rødt (6,3) til sammen er større enn Ap.

I målingen får Industri- og næringspartiet (INP) en oppslutning på 2,4 prosent, noe som ville ha gitt dem ett mandat på Stortinget.

MDG og Kristelig Folkeparti havner begge under sperregrensen på målingen. Målingen er gjennomført av Norstat fra 15. til 19. november med i alt 954 respondenter.

Feilmarginen er mellom 0,9 og 3 prosentpoeng.Hele målingen: Rødt 6,3 (-0,4), SV 9,2 (+0,3), Ap 15,4 (-2,6), Sp 5 (-1), MDG 3,3 (-1,1), KrF 2,8 (-1,2), V 4,9 (-0,2), H 33,6 (+4,7), Frp 12,7 (-0,5) og INP 2,4 (+0,7).