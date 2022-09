Ny rekord: Over 72.000 deltok i regnbuetog

REKORD: Med 72.000 deltakere er dette over 20.000 flere mennesker enn Oslo Prides forrige rekordparade i 2019. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Over 72.000 mennesker deltok i regnbuetoget i Oslo lørdag, opplyser Oslo Pride i en pressemelding.

– I dag har vi vist at kjærligheten vinner. Toget i dag betyr ikke bare mye for oss som har gått, men også for alle som har ønsket, men av ulike årsaker ikke kunne eller maktet, sier leder Dan Bjørke i Oslo Pride.



Årets antall deltakere i toget er over 20.000 flere enn i rekordtoget i 2019.

– Vi håper at det vi har gjort i dag er til trøst, styrke og motivasjon for alle som har kjent på uro og redsel. Tusen takk til alle som har gått i dag.