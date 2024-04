Ny rapport: Dette er gevinsten av fysisk aktivitet

FEM MINUTTER: Hvis du er litt fysisk aktiv mellom 5 og 20 minutter hver dag, kan det ha mye å si for hvor mange friske leveår du får, ifølge en ny rapport fra Helsedirektoratet. Foto: Adobe Stock

I en ny rapport har Helsedirektoratet undersøkt hvordan fysisk aktivitet kan påvirke folk sin levealder.

Arbeidet med rapporten har pågått i nesten to år, før den ble ferdigstilt i vinter.

Resultatet av rapporten er basert på studier der over 32 millioner mennesker er inkludert.

Kan holde deg frisk lenger

Graden av fysisk aktivitet blir i rapporten delt inn i fire kategorier:

Fysisk inaktive. Disse beveger seg lite og gjennomfører under 15 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet og under 60 minutter med lett fysisk aktivitet hver uke.

Delvis fysisk aktive. Disse gjennomfører minst 15 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet hver uke.

Fysisk aktive. Disse gjennomfører minst 150 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet.

Ekstra fysisk aktive. Disse gjennomfører minst 300 minutter med litt fysisk aktivitet.

Og resultatet viser at det ikke skal mye til før treningen kan gi gevinst.

Ifølge rapporten kan man få nesten åtte ekstra friske leveår (7,7) ved å gjennomføre «lett eller litt anstrengende aktivitet» mellom 5 og 20 minutter hver dag. Dette defineres som å være «delvis fysisk aktiv», og kan være 10 til 15 minutter daglig rask gange.

Hvis man derimot er fysisk aktiv, og gjennomfører «litt anstrengende fysisk aktivitet» 150 minutter hver uke, kan man få 10,8 ekstra friske leveår.

– Resultatene viser at endring fra kategorien fysisk inaktiv til delvis aktiv er forbundet med den største forventede levetids- og helsegevinsten, står det i rapporten.

– Men også for dem som allerede er delvis aktive eller fysisk aktive gir det betydelige gevinster å øke aktivitetsnivået, står det videre.



Alle kan tjene på aktivitet

Rapporten viser at folk i alle aldre kan vinne på å være litt fysisk aktive. Personer i 60-årene kan for eksempel få 9,9 ekstra friske leveår ved å gå fra å være fysisk inaktiv til fysisk aktiv.

Personer i 80-årene kan tjene 6,6 friske leveår ved å gjøre det samme.

– Det er et stort uutnyttet potensial for gevinster innen helse, omsorg, produktivitet og livskvalitet for den enkelte dersom flere hadde blitt litt mer fysisk aktive, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

– Vi må prioritere forebygging mer, det gir gevinster både for samfunnet og for den enkelte, legger han til.