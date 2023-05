– Det tar nok markedet litt på senga.

Det sier matforsker Ivar F. Pettersen. Han er økonom i Alo Analyse og følger matprisene tett.

Da Kiwi valgte å ikke heve prisene 1. februar, samt å innføre en prislås fram til 1. mai, ble Coop og Rema tvunget til å følge etter.

Før helgen skrev TV 2 at ekspertene så for seg at matvarekjedene var nødt til å skru opp prisene mot sommeren.

Pettersen sa på fredag at han så for seg to scenarioer.

Prisene vil øke gradvis etter 1. mai.

Kjedene skrur opp prisene samtidig etter 1. mai.

Scenariene han så for seg var preget av at ingen av kjedene vil bli tatt for å gå foran med prisøkninger.

Men så kom Kiwi med nok en prislås, denne gangen på 150 nye varer, 100 av de kategoriseres som sunne varer.

Det hadde ikke Pettersen ventet.

ØKNING: Det er knyttet stor spenning til hvordan prisene på dagligvarer vil utvikle seg fremover. Her et bilde fra en Coop-butikk ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil påvirke prisene

– Jeg synes dette er overraskende. Det var ganske naturlig å vente at særlig lavpriskjedene har behov for å justere opp prisene siden prisene på leverandør- og importleddet har steget.



Han legger til:

– Her viser Kiwi at de holder på strategien og tydeliggjør rollen sin. De ønsker å styrke profilen sin enda mer som de som holder prisene lave.



Før helgen ventet altså Pettersen at prisene ville øke inn mot sommeren. Nå har han ikke lenger like sikker på at den økningen blir så stor.

OVERRASKET: Ivar Pettersen i Alo Analyse hadde ikke regnet med at Kiwi ville komme med en ny prislås. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Prisstigningen blir nok påvirket av dette. Uten denne prislåsen fra Kiwi hadde jeg ventet en prisøkning på flere prosentpoeng på en enkelt måned. Det ville være historisk mye i mai. Nå får vi trolig mindre prisvekst på grunn av at de viderefører en mer begrenset prislås.



– Det er positivt for forbrukerne.



Planlagt lenge

Kiwi sin nye prislås er godt planlagt, mener mateksperten.

– De har forberedt dette. Dette har de arbeidet med trolig uten at andre kjeder har forstått det. Vi andre har lurt på hvordan man skal manøvrere seg ut av den første prislåsen. Alle vil jo unngå å få skylden for at prisen går opp, sier Pettersen.

Det har kostet kjedene ganske mye å ikke heve prisene, forteller Pettersen. Likevel har de holdt prisene nede.

– Man har ventet på en god anledning til å få opp prisene igjen. Så har Kiwi i fred og ro forberedt en ny type prislås.



– PR-stunt

Sosiolog og omdømmeekspert Trond Blindheim er ikke like overrasket over den nye prislåsen.

OMDØMMEEKSPERT: Sosiolog og omdømmeekspert Trond Blindheim. Foto: Kristiania

– Dette er et godt PR-stunt, de vant den forrige runden da de varslet at de ikke ville øke prisene. Kiwi har fått et forsprang, og det ønsker de å holde på, sier Blindheim.

Han tror derimot ikke at den nye prislåsen vil ha like mye å si som den forrige.

– 100 eller 150 varer er veldig få varer, disse butikkene har et sted mellom 4.000 og 6.000 varer i butikken. Det som egentlig ville vært interessant var å se hvilken fortjeneste de har på disse varene, sier han.

Han tror også at de andre kjedene vil følge etter.

– De andre kjedene blir nok nå også tvunget til å gjøre noe, det blir spennende å se hva de andre gjør nå fremover. Det er beinhard kamp i dagligvaremarkedet, og de vet at mediene følger med og sammenlikner priser, sier han.

– Koster skjorta

Kiwi selv sier prislåsen de kjører er svært kostbar, men verdt det.

– Vi kan si at det har vært en vellykket investering det Kiwi har gjort nå, det vil si det prispresset vi har kjørt nå. Så vi skal fortsette å presse prisene å ha gode kampanjer for kundene våre. Det koster skjorta, men det er en god investering, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til TV 2.

KIWI: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Denne gangen har vi valgt over 150 varer og 100 av de er sunnere produkter, halvparten av dem igjen er nøkkelhullsvarer. Det gjør vi fordi vi har lyttet til kritikken og kundenes ønske om billigere sunnere varer.

Aakvaag Arvin er hemmelighetsfull om tiden fremover, men lover at kjeden skal være billigst uansett.

Kan ikke si noe

Hverken Rema eller Coop kan si noe om prisutviklingen framover, og viser til konkurranseloven.

Begge kjedene er likevel klare på at de skal gjøre sitt for å være billigst.

– Uavhengig av hva våre konkurrenter velger å gjøre så skal Rema 1000 alltid være billigst i norsk dagligvare. Vi kan ikke snakke om fremtidige priser da det ville vært brudd på konkurranseloven, men er i gang med en sterk grillkampanje og det er mye for våre kunder å glede seg til i ukene fremover, sier kategori- og innkjøpssjef Line Aarnes.



Line Aarnes, Kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier det er utfordrende å holde prisene lave.

– Med historisk høye priser fra leverandørene og de lave prisene vi har på Extra og OBS er det fortsatt knalltøft. Vi er allikevel offensive og optimistisk, og snur nå hver stein for å kutte kostnader og bli enda mer effektive for å kunne holde minst like lave priser som konkurrentene.

Matvareekspert Ivar Pettersen understreker at det er forbrukerne som først og fremst tjener på priskrigen mellom lavpriskjedene.

– Vi har en langt lavere prisøkning på matvarer enn nabolandene. Det som skjer nå er et resultat av konkurranse.