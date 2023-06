Ny prisjustering i morgen – dette sier kjedene

Det er to viktige datoer for norsk dagligvarehandel, nemlig 1. februar og 1. juli. Da justeres prisene som dagligvarekjedene må betale inn til leverandørene.

Forrige uke tok Rema 1000 en aldri så liten snuoperasjon, og meddelte at de droppet denne modellen, og heller vil forhandle med leverandørene året rundt.

– Det er litt slitsomt for oss som bransje når vi blir fremstilt som cowboyer og småkjeltringer som driver kartellvirksomhet, sa norgessjef Tom Kristiansen til E24.



KASSALAPP?: Kvitteringen etter handleturen har bare blitt dyrere og dyrere det siste året. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Etter Kiwis mye omtalte finte 1. februar har priskrigen mellom kjedene vært stor. Da var det varslet at prisene ville stige med over 10 prosent, men dette skjedde ikke da Kiwi valgte å ikke skru opp prisene likevel. Rema 1000 og Coop fulgte etter.

Vil de benytte muligheten til å skru opp prisene denne gangen?

Vil bruke tiden godt

Verken Coop eller Kiwi vil svare på om de vil gjøre som Rema 1000, og gå vekk fra prisvindu-modellen.

– Bransjenormen med prisvinduer var tilpasset en tid hvor man blant annet måtte skifte priser fysisk på hyllene hver gang det ble gjort endringer, sier Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop.



Hun legger til at prisene tradisjonelt sett ikke har steget mye i disse vinduene.

GREP FRA GAMLEDAGER: Ingvill Størkensen i Coop sier prisvinduene kom fra en tid der man måtte skifte prisene fysisk i butikk. Foto: Espen Solli

– Utslagene den siste tiden må sees på som unntak mer enn regelen, og skyldes inflasjon, økte energi- og transportkostnader – og dermed store prisøkninger fra leverandørene.



Om de vil følge denne modellen videre, er altså usikkert.

– Vi vil bruke tiden godt fremover for å vurdere hvilke løsninger som er til det beste for forbrukerne.



– Ikke noe nytt for oss



Kiwi har tatt flere grep det siste halvåret for å holde prisene nede, og fikk mye omtale da de ikke hevet prisene 1. februar. De vil likevel ikke svare på om de vil fortsette med denne modellen.

– Det å justere priser gjennom året er ikke noe nytt for oss, sier Nora Mile Helgesen, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Det varierer fra leverandør til leverandør når de endrer prisene sine, forteller Helgesen.

– Selv om vi får økninger fra leverandørene, øker vi ikke nødvendigvis prisene ut til kundene på samme tidspunkt.

En tid for alt

– Jeg tror framtiden er dynamisk forhandling med innkjøpsprisene gjennom året.



Tor W. Andreassen er professor i markedsføring ved NHH. Han tror Rema 1000-grepet over tid vil gi mer forutsigbare priser, men vil de andre kjedene følge etter?

– Vi vet at Rema 1000 ikke vil benytte sjansen til å skru opp prisene nå, men Kiwi og Coop henger fortsatt i modellen.



Professor Tor W. Andreassen Foto: Norges Handelshøyskole

– Tror du kundene kan vente seg et prishopp 1. juli?



– Jeg tror ikke prisstigningen kommer til å være vesentlig og gi grunner til krigsoverskrifter i TV 2.



Det er nettopp media og oppmerksomheten rundt dagligvarebransjen som er noe av grunnen til at han ikke venter seg et stort prishopp. Han tror heller at prisene vil stige gradvis, og at sesongprodukter som grillvarer vil øke i pris.

Dette tyder på man trolig vil vinke farvel til prisvindu-modellen, og heller forhandle med leverandørene gjennom året, slik Rema allerede har varslet.

– Jeg tror det er siste gang vi vil oppleve det.