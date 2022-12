TORSHOV: Om kvelden onsdag 9. november ble en mann i 40-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter at han ble skutt på Torshov i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ny pågripelse etter skyting på Torshov - politiet tapte i retten

I forrige uke pågrep politiet en 31-åring for medvirkning til drapsforsøk etter at en mann i 40-årene ble skutt på Torshov i begynnelsen av november. Retten mener han ikke kan mistenkes for å stå bak.