Ny oppfinnelse kan redde liv

Ved hjertestans må helsepersonell i løpet av sekunder avklare om det er tegn til liv eller ikke.

En svært vanlig metode er å kjenne etter puls med fingrene.

Men manglende følbar puls er imidlertid ikke ensbetydende med manglende blodsirkulasjon ved hjertestans. Ved hjerte- og lungeredning (HLR) er selv en svak puls, eller endringer i blodsirkulasjon, viktig å oppdage ettersom HLR utføres forskjellig avhengig av om det er puls eller ikke.

Nå har Forskere ved NTNU kommet med en oppfinnelse av et ultralydplaster som de har valgt å kalle «Rescue Doppler».

Dette skal bidra til å gi ambulansepersonell tilbakemelding på om pasienten har blodsirkulasjon eller ikke.

– Det som startet som en pilotstudie har nå utviklet seg til en multisenterstudie, hvor flere sykehus og ambulansetjenester i Norden etter hvert vil bli med i studiet, sier John Helge Flage, kvalitetsleder ved Nordlandssykehuset.

Først i verden

– Nordlandssykehuset er en del av et stort og omfattende prosjekt. Vi har rigget oss til og kommet raskt i gang med opplæringen, forteller Flage.



DEMONSTRASJON: Ultralydplasteret er tatt i bruk i Bodø, og kan bli en viktig redskap for ambulanser over hele landet. Foto: Helen Åsli/ Nordlandssykehuset

I samarbeid med Nordlandssykehuset og Nord Universitet skal pilotprosjektet nå i første omgang rulles ut ved ambulansestasjonene på Tverlandet og i Bodø som de første i hele verden.

– Vi håper og tror at dette plasteret kommer til å være en del av utstyret som benyttes i ambulansene i fremtiden, sier Flage.



Hypotesen til studiet er at ultralyd vil gi forbedret ivaretakelse av personer med hjertestans.

– Ultralydplasteret kan i fremtiden bli et viktig verktøy for å vurdere og behandle kritisk syke og skadde både i ambulansetjenesten og inne på sykehusene. Plasteret vil kunne gi direkte informasjon om sirkulasjonen til hjernen som er det mest sårbare organet i forhold til surstoffmangel, sier Flage.

Flere sykehus

Prosjektet er støttet med 16 millioner kroner fra Norges forskningsråd.

I startfasen var ANILAB ved Nord universitet helt sentral i den første delen av studien.

I tillegg til de to ambulansestasjonene ved Nordlandssykehuset, blir ultralydplasteret tatt i bruk ved St. Olavs hospital i Trondheim.

STOLT GJENG: Innføringen av Rescue Doppler ble feiret med kaffe og kaker til avtroppende og påtroppende vaktlag. Fra venstre: Raymond Karlsen, Marita Karlsen, Frank Ulrik Strøm, og Jørn Hvalryg fra Nordlandssykehuset, Bjørn Faldaas fra Nord universitet, kvalitetsleder John Helge Flage fra Nordlandssykehuset og avdelingsingeniør Hedda Juni Lund fra NTNU Foto: Helen Åsli/Nordlandssykehuset

Etter tre måneder går det over til å tas i bruk ved åtte sykehus i Skandinavia.



– Vi er med på noe vi vil forbedre, og kanskje redde liv på sikt, sier Flage.

Klinikksjef Svein Arne Monsen i Prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset er spent på lanseringen av Rescue Doppler i ambulansen.

– Dette er et svært spennende prosjekt som potensielt kan gi oss et nytt diagnostisk verktøy til bruk i en tidskritisk situasjon. Jeg er stolt over at Nordlandssykehuset har en så viktig rolle i dette forskningsprosjektet, sier han.