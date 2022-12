Ny økning - styringsrenten blir på 2,75 prosent

Torsdag var det igjen tid for Norges Bank å komme med en ny rentebeslutning.

Norges Banks har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,75 prosent.



– Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid, innleder sentralbanksjef Ida Wolden Bache under pressekonferansen torsdag.

Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen.

– Konsumprisene har steget raskt, og prisveksten er klart over målet. Det er fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten har holdt seg svært lav, skrives det i en melding fra Norges Bank.

–Samtidig ser vi nå et omslag i økonomien, og høyere prisvekst bidrar til svekket kjøpekraft for husholdningene. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten.

Mer markert

Norges Bank opplyser også om at prisveksten har vært høyere enn ventet siden forrige pengepolitiske rapport.

Samtidig ser arbeidsmarkedet ut til å være litt strammere enn ventet.

Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien.

Sentralbanksjefen innrømmer at den økonomiske situasjonen utviklet seg til å bli noe annet enn de tidligere så for seg.

– Omslaget i økonomien kan se ut til å bli noe mer markert enn vi så for oss i september.

Tre prosent neste år

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

Under pressekonferansen sier sentralbanksjefen at renten trolig vil settes videre opp i første kvartal 2023.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig settes renten videre opp i løpet av første kvartal. Går det som vi nå tror, vil styringsrenten bli liggende rundt 3 prosent neste år. Det tilsier en boliglånsrente mellom 4 og 4,5 prosent, sier Wolden Bache.

Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, skrives det i meldingen.