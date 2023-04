Hun ble tidenes yngste statsråd til å sitte ved Kongens bord da hun i 2020-2021 vikarierte for Kjell Ingolf Ropstad som Barne- og familie minister. Lørdag vant hun kampvoteringen om nestlederplassen i mot benkeforslaget Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius på KrFs landsmøte.

Sammen med Dag-Inge Ulstein og Olaug Bollestad skal Ida Lindtveit Røse leder Krf frem mot kommunevalget.

Hvordan type nestleder blir du?

– Jeg ønsker å være nestleder for hele partiet og for alle nye medlemmer som ønsker å være med i KrF. Jeg er opptatt av at vi skal stor takhøyde.

Fem kjappe med Ida Lindtveit Røse Beholde abortloven slik den er i dag? Ja, men jeg er sterkt imot å utvide den. Gå i Pride-paraden? Det kan jeg godt gjøre. Homofilt ekteskap i kirka? Det er alltid opp til kirkene å bestemme, ikke oss politikere. Nå har de åpnet for det så da er det : ja. Ja eller nei til norsk våpeneksport til Ukraina: Ja. Ja eller nei til EU? Som en som har studert Europastudier har jeg vært på ja-siden, men partiet har vedtatt nei.

Stortingsvalget i 2021 ble et historisk dårlig valg for KrF og endte med at partiet kun fikk tre representanter på Stortinget. Oppslutningen av KrF velgere har har sunket jevnt og partiet stiller ikke med liste i alle landets kommuner under valget til høsten.

– Hvordan skal KrF vinne velgere inn mot kommunevalget ?

– Vi skal være en kraft mot den polariseringen og den svekkede tilliten økte forskjellene som viser, samtidig som vi skal være et tydelig gjenkjennelig, raust Kristelig Folkeparti som kjemper for familiens valgfrihet.