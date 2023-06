Ny musikktrend: – Jeg er avhengig

Kanskje kjenner du igjen følelsen av å aldri komme i gang, bli lett distrahert og ende opp med altfor mye å gjøre.



På TikTok trender det nå tips som kan hjelpe mot nettopp dette: «Mario Kart Study Music».



«STUDYMUSIC»: Mario Kart-spillelister deles for å holde oppmerksomheten. Foto: Chris Pizzello

Det høres kanskje litt rart ut? Lenger ned i saken forklarer ekspertene hvorfor.

Carsten Gilje (23) er blant dem som lett distraheres av teknologi og digitale medier han er omringet av.

– Vi lever i en verden med ekstremt mange distraksjoner, og vi er vant til å få mange impulser på en gang, sier Gilje.



Svært viktig hjelp

TV 2 møter ham på Deichmann bibliotek i Oslo hvor han sitter med hodetelefonene på.



Gilje har nylig levert masteroppgave. «Mario Kart» er ikke noe han hører på, men under masterskrivingen var musikken et svært viktig hjelpemiddel.



I BOBLA: Musikken gjør at 23-åringen kommer inn i sonen hvor han ikke lar seg distrahere like enkelt. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Det gjelder flere i hans vennegjeng, forteller han.



– Folk sier faktisk de blir stresset når de ikke har med seg airpods.

Kjeder seg uten

23-åringen har en teori om at trangen etter hodetelefonene handler om hans generasjons behov for konstant stimuli.

– Hvis jeg leser uten musikk, ender det med at jeg blir utålmodig og begynner å se på varslinger fra mobilen istedenfor.

Til spørsmålet om denne avhengigheten egentlig en sunn, svarer han følgende:

– Jeg har reflektert en del over det, og jeg vet ikke helt. Jeg kjeder meg nok altfor lite, mener han.

LEVERT: Under arbeidet med masteroppgaven var hodetelefonen et viktig verktøy som hjalp ham i mål. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Gilje har ved flere anledninger fått høre at han burde prøve å gjøre skolearbeid uten de trofaste hodetelefonene.

Det rådet er professor Neanette Nielsen ikke helt enig i.

Unike egenskaper

Nielsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun mener nemlig at å lytte til musikk mens man konsentrer seg kan være svært positivt, og at det kan gi denne generasjonen unike egenskaper.



– Det er mulig at den «digitale generasjonen» utvikler og trener flere kapasiteter samtidig, som generasjonene før ikke hadde den samme anledning til, sier hun.

Musikkprofessoren bekrefter at «Mario Kart» også at annen spillmusikk har egenskaper som for mange gir bedre konsentrasjon.

FORSKES: Nielsen opplyser om at det stadig forskes på hvordan den digitale revolusjonen påvirker unges liv. Foto: Universitetet i Oslo

– Denne musikken er laget for å fordype spilleren, så innlevelsen blir så effektiv som mulig, sier hun.

Nielsen forteller videre at dette dreier seg om musikkens manipulering av tidsfornemmelse.

– Musikk med en hurtig rytme, som gir inntrykk av hurtige bevegelser kan få oss til å skjerpe vår oppmerksomhet.

Det gir oss altså opplevelsen av at noe er på gang, at vi må følge med og være klare.

– Det er utrolig mange måter musikk kan manipulere og inspirere, sier Nielsen.

Skiller seg ut

Alexander Resum Jensenius er også professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han peker på at all type musikk kan være til hjelp for konsentrasjonen, men at spillmusikken skiller seg ut av flere grunner.

FOR KONSENTRASJON: Spillmusikken er designet for å forsterke spilleren oppmerksomhet. Foto: Universitetet i Oslo

– I spillmusikk har du for det første ikke et klimaks der du starter og slutter et sted, det går i loop, forklarer han.

Spillmusikken er altså designet for å være i bakgrunnen, og gå om og om igjen.

Professoren forteller også at spillmusikkens mål er å aktivere oss til å oppføre oss på en bestemt måte.

– Musikken har en del kvaliteter man forholder seg til ubevisst, sier Jensenius.

Jensenius understreker at dette er individuelle mekanismer. Det noen opplever som drivende bakgrunnsmusikk, kan være støy for andre.

– For noen vil dette kunne forstyrre dem, dette er altså veldig individuelt.

– Skjemmer bort hjernen

Psykologekspert Peder Kjøs er uenig i musikkekspertene. Han mener musikken pålegger hjernen en unødvendig belastning.

– Det er begrenset hvor mange stimuli du klarer å håndtere på en gang, sier Kjøs.

Han peker på at hjernen ikke klarer å ha full oppmerksomhet på flere områder samtidig, og at resultat da blir dårligere.

– Når du lukeparkerer skrur du ned musikken, nettopp fordi du er avhengig av full oppmerksomhet, fortsetter han.

KREVENDE: Kjøs mener unge bør trene opp evnen til å fokusere på én oppgave om gangen. Foto: Torstein Bøe/NTB

Kjøs mener det er et problem at mange unge er avhengig av musikk for å konsentrere seg.

– Du skjemmer bort hjernen med konstant stimulering.

Han oppfordrer derfor alle til å skru av musikken i noen perioder.

– Perioder med lite stimulering er bra for kreativiteten, hjernen trenger tid til å sette ting sammen og ikke bare ta ting inn.

Kjøs forteller om en økende tendens til at unge ikke klarer å konsentrere seg om det de ikke selv synes er morsom.

– Det skal ikke være morsomt hele tiden, og evnen til å konsentrere seg om litt kjedeligere ting må trenes opp, selv om det vi være krevende i starten.