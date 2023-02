Ny medisin kan redde liv – denne gruppen bør ha den

Hvert minutt teller ved mistanke om hjerteinfarkt. Får man ikke rett behandling raskt, kan man i verste fall dø.

Denne uken skal legemiddelet Coxor være på plass i alle norske apotek. Det er et nytt legemiddel for hurtigbehandling ved hjerteinfarkt og fås kjøpt uten resept.

Legemiddelet inneholder acetylsalisylsyre (ASA). Det er et blodfortynnende virkestoff som kan bidra til at blodforsyningen til hjertet blir opprettholdt.

Legemiddelet Coxor er en liten beholder på størrelse med en leppestift og er flytende.

BIDRAR: Overlege Sigurd Hortemo sier at Coxor kan bidra til at et hjerteinfarkt kan bli mindre alvorlig. Foto: Legemiddelverket

– Ring 113 først

Mistenker man hjerteinfarkt, kan man ta denne «shoten». Men ring 113 og rådfør deg med dem først, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

Hvis det ikke er mulig å ringe 113, hvis man for eksempel mangler telefondekning, kan man ta legemiddelet snarest mulig. Det er ikke farlig å ta legemiddelet dersom du ikke har hjerteinfarkt likevel.

– Legemiddelet bidrar til å hindre videre blodproppdannelse. Det kan bidra til at hjerteinfarkt blir mindre alvorlig, sier Hortemo.

De tidligere raske behandlingene har vært i pilleform. Å svelge eller tygge tørt en pille kan være vanskelig med brystsmerter og uten lett tilgang på vann i en akutt situasjon.

Ifølge medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket dør en betydelig andel av dem som får hjerteinfarkt mens de venter på medisinsk hjelp.

– Tilgangen til en slik oppløsning er fordelaktig og vil kunne redde liv, sa han til NTB i januar.

Dette bør du vite om hjerteinfarkt Hjerteinfarkt forårsakes av en blodpropp som dannes i en av hjertets blodårer.

Symptomer på hjerteinfarkt er blant annet kraftige brystsmerter som varer over flere minutter, ofte utstråling til en eller begge armer og til hals/underkjeve og kvalme og brekninger.

Har du disse symptomene? Ring 113.

Gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 65 år hos menn og 72 år hos kvinner. Hjerteinfarkt før overgangsalderen er svært sjelden hos kvinner.

Røyking er en av risikofaktorene for hjerteinfarkt, fordi det innsnevrer blodårene.

Å spise sunt og være i fysisk aktivitet reduserer risikoen for hjerteinfarkt. Kilde: Helsenorge og NHI

– Bør ha medisinen tilgjengelig

Madsen anbefaler alle i risikosonen, særlig personer over 65 år, å ha smertestillende midler med acetylsalisylsyre tilgjengelig (som Aspirin), spesielt i situasjoner hvor det kan ta tid før man får hjelp av helsepersonell.

FOR HJORTE: Coxor inneholder acetylsalisylsyre, et blodfortynnende virkestoff. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hortemo sier at Legemiddelverket ikke har noen offisiell anbefaling om at alle over 65 år bør gå til innkjøp av legemiddelet.

– Men det er en fordel å ha acetylsalisylsyre (ASA) tilgjengelige om man får hjerteinfarkt, sier han.

Foreningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er derimot langt mer tydelig enn Legemiddelverket.

– Jeg vil anbefale dem over 65 år ha det tilgjengelig, sier generalsekretær Frode Jahren.

– Det er fordi det er en del som må vente lenge på ambulansen, og noen dør før ambulansen kommer fram. En del av dødsfallene kunne ha vært forhindret om folk hadde hatt dette med seg. Om de overlever, vil de kunne få mindre skade, sier Jahren.

KLAR BESKJED: Generalsekretær Frode Jahren mener alle over 65 år bør ha Coxor tilgjengelig. Foto: LHL

Selv kommer han til å kjøpe en flaske, som han ikke bare kommer til å ha hjemme, men med seg i jakkelomma.

– Man er ikke nødvendigvis hjemme når man får hjerteinfarkt. Hvis du er på hytta eller andre steder og det er lenge til ambulansen kommer, er det i hvert fall nyttig å ha legemiddelet med seg, sier Jahren.

Litt over 10.000 personer døde av hjerte- og karsykdommer i 2021, ifølge Folkehelseinstituttet. De fleste som får hjerteinfarkt, er over 65 år.

Dødeligheten av akutt hjerteinfarkt er mer enn halvert fra 2000 og fram til 2020.