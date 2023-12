Ny medisin: – Fullstendig banebrytende

PLAGSOMT: For mange kvinner kan overgangsalderen føre med seg en lang rekke plager. Foto: Dominic Lipinski / Pa Photos

En medisin som kan spare millioner av kvinner for kraftig ubehag er nå aktuell for Norge.

– Dette er en fantastisk nyhet, sier gynekolog og overlege på Volvat Helena Enger til TV 2.

Medisinen som nå er tilgjengelig, har vært svært etterlengtet av gynekologer verden over.

JUBLER: Gynekolog Helena Enger har skrevet en bok om overgangsalderen. Nå jubler hun over den nye medisinen. Foto: Alf Simensen / TV 2

Symptomer som hetetokter, nattesvette og mindre sexlyst er gjerne synonymt med én ting. Nemlig overgangsalderen.

Plagene overgangsalderen medfører, starter som oftest i 40-årene, og kan gjerne vare i flere år.

– Som en lysbryter

Noen rammes mildt, andre får plager som går hardt ut over livskvaliteten.

– De aller fleste kvinner rammes av hetetokter. Noen har det åtte ganger i timen, mens andre tre ganger om dagen. Spennet er stort, men at det er et problem for mange, det er helt klart, forklarer Enger.

Men nå har det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) godkjent en medisin kalt Veozah.

Av mange beskrives den som redningen på overgangsalderen.

– Dette kommer til å bli en «blockbuster»-medisin, sier professor ved Imperial College i London, Waljit Dhillo til The Guardian.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

Han ledet gruppen som banet vei for utviklingen av dette medikamentet tilbake i 2017.

– Det funker som en lysbryter, og i løpet av én dag eller to, forsvinner hetetoktene. Dette kommer til å være fullstendig banebrytende for mange kvinner, sier Dhillo.

Gynekolog Enger mener denne medisinen er et fantastisk tilskudd i kvinnehelsen.

– Den kommer til å hjelpe mange kvinner.

Medisinen fører også med seg enkelte vanlige bivirkninger som magesmerter, diaré og søvnvansker blant annet.

PLAGER: Overgangsalderen fører med seg mange plager. Nå kommer en etterlengtet medisin på markedet. Foto: Alf Simensen / TV 2

Godkjent i Norge

Når et legemiddel blir godkjent i Europa, blir det også automatisk godkjent i Norge. Det er imidlertid opp til firmaet om og når de velger å markedsføre legemiddelet i ulike land.

TV 2 har forsøkt å spørre legemiddelfirmaet Astellas om medisinen vil bli tilgjengelig for norske kvinner. De har ikke besvart vår henvendelse.

TIL NORGE: Norske kvinner vil trolig få benytte seg av denne medisinen til neste år. Foto: Astellas Pharma via AP

Enger har imidlertid gode nyheter til norske kvinner.

– Det er bare et spørsmål om tid. Jeg tipper at den kommer til Norge i løpet av 2024, sier hun.

Medikamentet er også godkjent i Storbritannia og USA. I Storbritannia blir legemiddelet tilgjengelig på nyåret.



Slik funker den

Veozah virker ved å blokkere et hjerneprotein som spiller en unik rolle i å regulere kroppstemperaturen hos kvinner i overgangsalderen.

Tidligere har man benyttet hormonterapi til behandling av plager i forbindelse med overgangsalderen.

Men hormonbehandling er ikke mulig for alle.

– Dette er den første medisinen som kan bremse hetetokter uten hormoner, forklarer Enger.