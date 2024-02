Ny mattrend tar av: – Ikke nødvendig

FLOPP ELLER TOPP? To av Q-meierienes nyheter. TV 2 har spurt en ernæringsfysiolog om hva hun tenker om noen av mat-nyhetene. Foto: Q-meieriene

Yoghurt med lakrissmak og lilla melk. Et lass av nye produkter er på vei inn i matbutikkene.

Fanta-saft eller gul ketsjup ble aldri noen storselgere. Men produsentene gir seg ikke i kampen om å lage den neste folkefavoritten.

Tre ganger i året kommer det nyheter i matbutikken gjennom tre såkalte lanseringsvinduer, i februar, mai og september.

Det kommer i tillegg til at det slippes jule-produkter på senhøsten.

I disse dager lanserer matprodusentene sine nyheter for februar 2024. Februar-vinduet pleier å inneholde det største slippet av produkter.

HUSKER DU DENNE? I 2003 lanserte Stabburet ketsjup laget av gule tomater. Sommeren 2004 var det slutt. Foto: Stabburet

«En revolusjon»

Meny, for eksempel, tar inn rundt 500 nyheter i februar.

Q-meieriene prøver lykken med lilla melk og kaller det «en revolusjon i melkehyllen». Meieri-produsenten kan avsløre overfor TV 2 at de er ekstra spente på dette produktet.

NYKOMMERE: Det mangler ikke på nyheter på siden til Meny. Kjeden skryter av at det «aldri har vært så mange spennende nykommere i sortimentet». Foto: Skjermdump / Meny.no

«Det er en helt vanlig lettmelk, tilsatt vitamin D og gode melkesyrebakterier», skriver melkeprodusenten på sine sider.

Den observante forbruker har kanskje også lagt merke til at stadig flere produkter med lakrissmak har gjort sitt inntog butikkene. Q-meieriene slenger seg på trenden med Skyr med bringebær og lakrissmak.

Protein-trend

Tine lanserer en rekke nye produkter og rir på protein-bølgen med nye smaker på YT proteinyoghurt, samt proteinshake og cottage cheese.

– Flere og flere får øynene opp for proteinprodukter, sier Kristin Drange, ansvarlig for lanseringer i Tine i en pressemelding.

TREND: Tine melder om økt etterspørsel etter produkter med høyt protein-innhold. Foto: Tine

En rekke plantebaserte nyheter finner også veien til hyllene. Findus lanserer en vegetar-variant av Pytt i Panne, mens Hoff lanserer Liv Laga Grønnsaksdeig.

UTEN KJØTT: Hoff lanserer et kjøttfritt alternativ til kjøttdeig. Foto: Skjermdump / Hoff

Merkevaregiganten Orkla kommer med fem nye påfunn, blant annet hjerteformet Grandiosa-variant, ekstra stor Big One-pizza og saft med solbærsmak.

De nevnte produktene er bare et lite utvalg av februar-nyhetene.



HJERTEPIZZA: Det er neppe tilfeldig at hjertepizzaen kommer kort tid før valentinsdagen. Foto: Stabburet

På denne tiden i fjor skapte Aas sin nyhet, «energi-øl», reaksjoner



– Pakket inn i nytt format

TV 2 har spurt klinisk ernæringsfysiolog Marte Ulltang om hun er imponert.

– Nyhetene fra Tine og Q-meieriene er generelt i tråd med de generelle kostholdsrådene, som anbefaler magre kjøtt og meieriprodukter, med fokus på mindre fett og mer proteiner, og det er positivt, sier Ulltang.

Men understreker:



– Mannen i gata får i seg nok proteiner gjennom vanlig mat som mager kjøtt og fisk, melk og egg, og det er derfor i utgangspunktet ikke nødvendig å spise produkter med tilsatt protein.



Hun sier mange av matprodusentene jobber hardt for å treffe de rådende trendene og kostholdsråd.



– Veldig ofte kommer det også produkter som blir pakket inn i et nytt format for å treffe et marked.

Og det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at ernæringsfysiologen anbefaler variasjon i kosten.

ERNÆRINGSFYSIOLOG: Marte Ulltang er positiv til flere av nyhetene. Foto: Privat

– Når det gjelder matnyheter, blir man ekstra fokusert på enkeltvarene, men det som er viktig er å finne balansen. Kun proteinrik mat er ikke ensbetydende med et godt kosthold. Det viktigste er å spise variert, sier hun.

Hun sier vi er blitt mer opptatt av at maten skal være naturlig og ikke inneholde for mye sukker eller tilsatte søtningsstoffer – og at dette preger matnyhetene.



– Vi har mer kunnskap om tarmbakterier i dag, da det er i vinden, og vi har «alltid» anbefalt probiotika. Samtidig anbefaler vi mer D-vitamin om vinteren, og da er det positivt at melkenyheter har tilsatt D-vitamin, sier hun og viser til lilla-melken.

– Mat som en ikke trenger

Ved hvert produktslipp bugner det også av godterinyheter og sjokolade. Må man gå med skylapper forbi snacks-avdelingen?

– God helse er å lære seg å leve balansert. Det er også viktig å spise mat som «er godt for toppen», derfor er det bedre å våge å spise med måtehold, enn å nekte helt og kanskje sprekke for deretter å overspise, sier Ulltang.

– Hva med ferdigmat og frossenpizza?

– Dette går fremdeles under kategorien mindre næringsrik mat som en ikke trenger å ha som en del av kostholdet, sier ernæringsfysiologen.

Og legger til:

– Dette bør være mat som man spiser mindre av, ettersom det tilføyer kroppen lite næring og mindre metthet.

Det er til syvende og sist kundene som sitte med makten til å bestemme om et produkt kun blir en døgnflue.



Daglig leder i Q-meieriene, Kristine Aasheim, sier rask prøving og gjenkjøp hos kunden er avgjørende for at en vare skal bli – og ikke floppe.

NYHETER: Snart er det flere nye produkter å finne i matvarehyllene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– At forbruker legger merke til nyheten og velger produktet ditt.

Så får tiden vise hvilke av nyhetene som får et langt butikk-liv.

