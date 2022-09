Ny mann pågrepet etter voldshendelse på Tveita

I likhet med de to andre som er pågrepet er også han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

PÅGREPET: Det er i alt tre personer siktet i saken. Den tredje mannen ble pågrepet sent torsdag kveld, skriver politiet i en pressemelding. Foto: Javad Parsa / NTB

Ytterligere en ung mann ble sent i går kveld pågrepet etter hendelsen på Tveita tirsdag morgen, skriver politiet i en pressemelding.

Dermed er det tre personer siktet i saken.

I likhet med de to tidligere siktede personene, er han siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Tre unge menn er varetekstfengselet med brev og besøksforbud i saken. Vi utelukker ikke flere pågripelser i den kommende perioden, sier påtaleansvarlig Sonika Sharma-Sundheim til TV 2.

Hun forteller de siktede er varetektsfengslet grunnet bevisforspillelse.

SPERRET: Store deler av Tveita senter i Oslo ble sperret av etter knivstikkingen tirsdag Foto: Javad Parsa / NTB

Utenfor livsfare

Den ene siktede ble torsdag varetektsfengslet i to uker, mens de to andre ble fremstilt for varetektsfengsling fredag.

– Vi er helt i startfasen av etterforskningen av en alvorlig voldshendelse skjedd på Tveita i Oslo, sier Sharma-Sundheim.

Politiet har gjort flere beslag i saken knyttet til hendelsen.

– Møtet mellom de involverte fremstår ikke tilfeldig, og hvilken relasjon det er mellom de vil videre etterforskning i saken vise. Det er for tidlig å si noe om foranledning og motiv, sier politiadvokaten ved drapsseksjonen i Oslo-politiet.

I pressemeldingen opplyser politiet at den fornærmede i saken er utenfor livsfare.

– Det er for tidlig i etterforskningen til at politiet kan si noe om bakgrunn eller motiv, eller om denne hendelsen har sammenheng med andre voldshendelser den siste tiden.

Innhenter informasjon

Det var tirsdag morgen at politiet fikk melding fra AMK om hendelsen ved Tveita senter i Oslo. En mann ble funnet med stikkskader i nedre del av kroppen.

Politiet opplyste onsdag at fornærmede da fremdeles var innlagt på sykehus, men at tilstanden var stabil, og at han var utenfor livsfare.

Politiet arbeider nå med å innhente informasjon, blant annet videoovervåking og avhør av vitner.

De ønsker også opplysninger og tips i saken.