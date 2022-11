Ny mann pågrepet etter drapet i Oslo

Politiet i Oslo fikk klokken 04.18 natt til søndag melding om at en person var skutt ved Grønland T-banestasjon i Oslo.

Offeret, en mann i slutten av 20-årene, ble erklært død på stedet.

Nekter skyld

Én person ble innbragt like etter hendelsen og siktet for medvirkning til drap. Han ble avhørt i flere timer søndag.

– Han nekter enhver befatning med saken og erkjenner ingen form for straffeskyld, sier mannens forsvarer, Inam Ghous Ali, til TV 2.

Klokken 21.10 søndag kveld opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding at en mann i begynnelsen av 30-årene også er pågrepet. Han er siktet for drapet.

Mannen ble pågrepet på en adresse i Oslo. Vedkommende er kjent for politiet fra tidligere.

Knyttes til kriminelt miljø

På en pressekonferanse søndag ettermiddag sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen at den avdøde mannen er en norsk borger som var bosatt i Oslo.

– Avdøde er godt kjent for politiet fra tidligere. Han er tidligere domfelt for en rekke forhold, sa Thomassen.

Politiet legger til grunn at han var del av et kriminelt miljø, og at han dermed ikke var et tilfeldig offer.

– Vi har nå to skyteepisoder denne uka. Den første på Furuset tidligere i uka, og nå nattens hendelse med dødelig utgang. Begge bærer preg av oppgjør mellom kriminelle, sier Thomassen.

Videoovervåket

Området er videoovervåket, og politiet sikrer opptak fra hendelsen. Det skal også ha vært vitner til hendelsen.

– Det var ser ikke ut til at noen har hatt til hensikt å ramme blindt. Uten at vi kan gå inn på hvordan vi vet det, regner vi det som sikkert at forbipasserende ikke var noe mål for skytingen i natt, sa operasjonsleder Line Skott til TV 2 klokken 07.00 søndag morgen.