Ny kreftmedisin blir tilgjengelig: – Jeg gråt noen tårer

To ganger har Norge sagt nei til kreftmedisinen Trodelvy, som allerede tilbys i en rekke andre land, deriblant Sverige.

Nå har Norge snudd, og fra og med 15. juli innføres medisinen i Norge.

– Det har vært en tøff kamp, men i dag er alt verdt det. Jeg har fått et nytt håp å holde i, sier kreftsyke Marianne Rustad Carlsen.



NRK-PROFIL: Marianne Rustad Carlsen har jobbet som journalist i NRK i en årrekke. Til tross for den alvorlige diagnosen, er hun fortsatt i 60 prosent jobb. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I 2021 fikk mangeårig NRK-journalist Marianne Carslen påvist en aggressiv type brystkreft. I ettertid har kreften spredt seg til andre deler av kroppen.



Verdifull tid

Kreftmedisinen Trodelvy kan gi henne verdifull ekstra tid, sammen med alle hun er glad i.

Studier har vist at de som fikk Trodelvy har fått forlenget levetiden vesentlig, sammenlignet med de som kun har mottatt cellegift.



– Jeg har ikke forsonet meg med å dø. Jeg vil leve, og denne medisinen gir meg et nytt håp og muligens mer tid til å nyte gylne øyeblikk med mine kjære, sier Carlsen.

Men hun innrømmer at veien hit ikke har vært enkel.

– Det er tøft å stille opp offentlig under disse omstendighetene, men det har gitt meg mot å vite at jeg har gjort dette for flere enn meg selv. At denne medisinen nå har blitt godkjent betyr mye for alle med samme diagnose som meg.

Hun forteller at hun kjenner flere kvinner som har dødd i påvente av at Trodelvy skal bli godkjent.

– Det er forferdelig å tenke på de kvinnene som har dødd i vente på denne medisinen, men dette er et skritt i riktig retning.

Carslen klarte ikke å holde tårene tilbake da hun fikk telefonen fra Kreftforeningen mandag morgen.

– Jeg gråter ikke ofte, men da jeg fikk beskjed i dag tidlig gråt jeg noen tårer. Det betyr utrolig mye.

– Jubler

Hvert år får over 3500 kvinner brystkreft. Diagnosen er blant dem som har høyest overlevelse, men dersom den sprer seg, får man i realiteten en dødsdom.

I Norge i dag fins det rundt 50-60 kvinner med diagnosen uhelbredelig trippelnegativ brystkreft, og som dermed er kvalifisert for medisinen.



GENERALSEKRETÆR: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi i Kreftforeningen ble utrolig glad og lettet da vi fikk høre at Norge endelig sier ja til brystkreftmedisinen Trodelvy, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Det er over halvannet år siden denne medisinen ble godkjent for salg i Europa, og vi har hele tiden ment at også pasienter i norske sykehus bør få tilgang. I dag jubler vi for alle dem som nå får tent et nytt håp!

Høy prislapp

Da Beslutningsforum for andre gang sa nei til medisinen var begrunnelsen at prisen på legemiddelet var for høy.

– Vi har stor forståelse for at dette er vanskelig. Trodelvy er et legemiddel vi gjerne vil tilby pasienter i Norge. Men per nå er den tilbudte prisen dessverre for høy sett opp mot den dokumenterte nytten, sa Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum, til TV 2.



TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Beslutningsforum om hvorfor de nå har valgt å snu, foreløpig uten hell.

TV 2 er kjent med at en årlig behandling med Trodelvy kan ha en prislapp på nærmere to millioner kroner. Prislappen avhenger imidlertid av pasientens vekt og dosering, og vil derfor variere.