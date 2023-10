Ny kreftbehandling på plass i Norge: – Viktig for et langt liv

Svevende i luften henger den spesiallagde maskinen på over 90 tonn.

Etter flere år med planlegging er endelig den viktige syklotronen på plass på det nye Radiumhospitalet.

– Dette er en veldig spennende dag, sier overlege Marianne Grønlie Guren på kreftavdelingen.



LITEN OG KOMPAKT: Syklotronen er laget av kompakte protoner og veier hele 90 tonn. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ved hjelp av den nyankomne maskinen skal sykehuset bli de første i Norge til å tilby protonbehandling.

– Dette er et stort løft for kreftbehandlingen i Norge, sier Grønlie Guren.



– Langt og godt liv

Protonbehandling er en ny type strålebehandling for kreftpasienter. Behandlingen passer spesielt godt for barn og unge, og de som har kreft i hode- og halsområdet.

– Det er en veldig presis strålebehandling hvor du kan avgrense strålingen mot normalt vev, sier Grønlien Guren.

PROTONBEHANDLING: Marianne Grønlien Guren har jobbet med protonbehandling i flere år. Nå blir dette endelig tilgjengelig i Norge. Foto: Martin Berg Isaksen

To av tre pasienter overlever i dag sin kreftsykdom i fem år eller mer. Men den tøffe behandlingen kan gi alvorlige senskader.

Med protonbehandling kan kreftpasienter få færre bivirkninger og langtidsskader.

– Det er veldig viktig for at folk skal kunne leve et langt og godt liv etter behandling, sier Grønlien Guren.



NASJONALT TILBUD: Sammen med Haukeland sykehus skal OUS tilby et nasjonalt tilbud av protonterapi. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Slik fungerer det

Ved vanlig strålebehandling bruker man høyenergetiske røntgenstråler som går gjennom pasienten, og derfor ødelegger både kreftceller og friske celler.

Med protonbehandling bruker man ikke røntgenstråler, men partikler. Da kan strålingen stoppe opp nøyaktig i kreftsvulsten.

– Der hvor protonet stopper, kan man sette inn hele stråledosen. Det er derfor ikke noe annet vev eller celler som blir bestrålt, sier Grønlien Guren.



FLERE TIMER: Det tok flere timer å få den tunge maskinen på plass i det nye bygget på Radiumhospitalet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det betyr at en pasient med svulst på øyet kan få stråling rett inn mot øyet, uten at dette vil skade hjernen eller synsnervene.

– Det gir også muligheten til å øke stråledosen til kreftsvulsten, slik at man kan ha større muligheter for å bli kurert, sier Grønlien Guren.

– Selve arbeidshesten

Protonbehandling har eksistert siden 50-tallet, men det er først de siste årene at behandlingen virkelig har tatt av og blitt mer tilgjengelig for pasienter.

– Jeg er veldig glad for at vi får dette i Norge, sier Karsten Rydén-Eilertsen, seksjonsleder i protonterapifysikk på OUS.

Protonterapi vil koste rundt tre ganger mer enn vanlig stråling. Rydén-Eilertsen tror likevel at dette vil lønne seg i et samfunnsmessig perspektiv ettersom man reduserer risikoen for senvirkninger.

VIKTIG TILBUD: Seksjonslederen er glad for at Norge kan tilby protonterapi om noen år. Foto: Martin Berg Isaksen

På Radiumhospitalet vil de ha tre behandlingsrom, som alle får protoner fra syklotronen som i dag ble heist inn i bygget.

– Det er syklotronen som er selve arbeidshesten, sier Rydén-Eilertsen.



Håpet er at de kan ha rundt 500 pasienter i året ved full kapasitet.

Klart i 2025

På Radiumhospitalet har flere titalls arbeidere vært i full sving for å få den dyrebare maskinen på plass.

– I dag har vi nådd en milepæl i arbeidet med protonklinikken, sier prosjektdirektør Pål Høylie.



OMFATTENDE ARBIED: Protonbygget har vært planlagt i flere år. Pål Høylie har ansvar for byggingen av hele det nye Radiumhospitalet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Protonterapibygget ved Radiumhospitalet skal stå ferdig i desember 2024 og pasientbehandlingen vil gradvis starte opp i 2025.

I 2025 vil også Haukeland sykehus i Bergen tilby protonterapi, og dette vil sammen være en nasjonal behandlingstjeneste som sikrer kreftpasienter lik tilgang til behandling, uavhengig av hvor de bor i landet.

– Vi vet at dette er et viktig tilbud for kreftpasienter og et stort fremskritt for norsk stråleterapi, sier Høylie.



Etableringen av protonterapi ved Oslo universitetssykehus kan også bety mye for forskning på strålebehandling av kreftsykdommer i Norge.