Ny koronavariant sprer seg – FHI gjennomsøker prøver

En ny variant av koronaviruset sprer seg, og er blitt påvist i både Danmark, USA og Israel.

Varianten har fått navnet BA 2.86, og omtales som en svært mutert variant.

Både WHO og den amerikanske smittevernetaten CDC følger tett med på varianten. Det samme gjør Folkehelseinstituttet.

– Dette er en helt ny variant som vi har stor interesse i å undersøke nærmere, sier seksjonsleder og seniorforsker Karoline Bragstad i FHI til TV 2.

FHI søker nå gjennom nylige laboratorieprøver etter denne varianten, men den er foreløpig ikke påvist i Norge.

Mer enn 30 mutasjoner

Bragstad sier den nye varianten, om den er spredningsdyktig nok, kan ta over for omikronvarianten, som har vært dominerende i Norge siden tidlig i 2022.

Hun trekker frem at BA 2.86 har mer enn 30 mutasjoner fra «Eris»-varianten, som har vært omtalt en del i det siste.

– Varianten har i rekordfart havnet på WHO sin liste over varianter som skal overvåkes særskilt, men det er ennå for få tilfeller til å kunne kategoriser den som en bekymringsvariant, sier Bragstad.

REKORDFART: Karoline Bragstad, seksjonsleder i FHI, sier den nye varianten i rekordfart har blitt et fokusområde for WHO. Foto: TV 2

Ifølge henne er det bare fire smittetilfeller av varianten som foreløpig er kjent.

– Men det at de fire tilfellene er påvist i flere land som Danmark, Israel og USA gir grunn til å tro at varianten allerede er utbredt i verden og har sirkulert en stund.

Hun mener den kan ha vært i omløp i minst et år.

– Vet lite

FHI følger varianten tett, men Bragstad mener det er for tidlig å si noe om betydningen av den.

– Vi vet ennå lite om hvor godt den grunnsmitten vi nesten alle har hatt vil beskytte eller hvor godt nåværende eller ny vaksine vil beskytte, sier hun.

De nye koronavariantene som har utviklet seg de siste årene, har gitt stadig mildere sykdom.

Bragstad sier det foreløpig ikke er grunn til å tro at BA 2.86 gir andre symptomer enn variantene som allerede er i omløp.

Hun sier også at alle mutasjonene i varianten gjør at den muligens smitter mindre effektivt.

– De neste få ukene vil nok gi oss mange nye svar og vi vil forstå bedre egenskapene og betydning av den helt nye varianten, sier Bragstad.