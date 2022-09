Ny kjendisklinikk får kritikk: – Jeg blir provosert

– Det er så mye kvinnehelse som er tabu.

Det sier Pia Tjelta til Dagens Næringsliv i forbindelse med at hun og venninnene Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord starter skjønnhetsklinikk til 40 millioner kroner sammen.

Klinikken skal hete «Nomi Oslo» og tilby såkalt estetisk medisin, blant annet fettreduksjon, rynke- og hormonbehandlinger. Kjendissalongen løfter også frem behandling og styrking av bekkenbunnsmuskulatur.

– Det er tilbud jeg selv gjerne skulle ha visst om etter at jeg fødte tvillinger. Vi skal jobbe helhetlig, forebygge og hjelpe kundene våre gjennom livet, ikke minst overgangsalderen, sier skuespilleren til Dagens Næringsliv.

REAGERER: Dette sitatet får folk til å reagere. Foto: Faksimile, @730

Reaksjoner

I pressemeldingen som kjendistrioen har sendt ut kommer det frem at skjønnhetsklinkken skal bli «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

– Det ligger så mye positiv energi i å føle seg vel, og vi har savnet en klinikk som kunne sette sammen alle fagfeltene, som kunne se på oss som et sammenhengende menneske og følge oss over tid. Det handler om kvinnehelse og forebygging av alt det kroppen skal gjennom, skriver Tjelta, Skarbø og Rudjord i meldingen som ble sendt ut torsdag formiddag.

På sosiale medier flommer det av kritikk mot trioen, og det er særlig bruken av ordet «kvinnehelse» i denne sammenhengen som får hard medfart. Reaksjonene har kommet etter at nettstedet 730 publiserte et Instagram-innlegg med et sitat fra saken i DN:

«Begrepene kvinnehelse og skjønnhetsklinikk må bare ikke nevnes i samme setning.»

«Latterlig & forkastlig!»

«Å kalle dette kvinnehelse er en skam.»

– Jeg blir provosert over at de kaller det kvinnehelse, og jeg opplever at de bruker ordet som en salgsteknikk, sier Mia Krogen. Hun er en av de som reagerer på kjendistrioen, og som først kommenterte på 730 sitt Instagram-innlegg.



Vanessa Rudjord, en av de tre som står bak klinikken, sier til TV 2 at kritikken er misforstått. Les hele svaret lenger nede i artikkelen.

Krogen utdyper til TV 2 at hun ikke forstår hva de estetiske behandlinger har med kvinners helse å gjøre.

– Det er bra klinikken skal tilby behandling av bekkenbunnsmuskulatur. Jeg forstår ikke hva alle de andre behandlingene har med kvinners helse å gjøre.

REAGERER: Mia Krogen mener at kvinnehelse ikke handler om estetikk. Foto: Privat

– Jeg mener de romantiserer kvinnehelse, når sannheten er at det er svært mange ikke får hjelpen de trenger. Inkludert meg selv, sier Krogen.

Hun er diagnostisert med lipødem og endometriose, og opplever å ikke få raskt nok hjelp – og ikke hjelp av det offentlige i det hele tatt.

Krogen mener det blir feil å koble estetiske behandlinger sammen med kvinnehelse.

– Jeg mener dette bidrar til å dra fokuset vekk fra hva kvinnehelse egentlig handler om: At kvinner må få hjelp med helseproblemer. Dessverre er det mange som ikke får den hjelpen de trenger, sier hun.

– Andre viktige områder for eldre kvinners helse

Norske Kvinners Sanitetsforening har kvinnehelse som sin fanesak, og støtter flere prosjekter innenfor temaene kvinnehelse.

– Vi har lenge hatt skjønnhetstyranniet som et av flere satsningsområder. Spesielt når det går på helsa løs, som med unødvendig kosmetisk kirurgi av kjønnslepper, eller det som i ytterste konsekvens kan bli til en alvorlig spiseforstyrrelse, sier Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver i kvinnehelse hos Norske Kvinners Sanitetsforening.

Som tidligere nevnt tilbyr skjønnshetsklinikken styrkning av bekkenbunnsmuskulatur. Det heier foreningen på.

– Vi synes at det er fint med tilbud som denne, som det kan være et behov for. Men vi synes ikke fettreduksjon, rynkebehandling og liknende kosmetiske behandlinger har så mye med kvinners helse å gjøre, slår Swärd fast.

Hun påpeker at de synes kvinnen skal bli akseptert for den hun er, og slippe å leve opp til uoppnåelige skjønnhetsidealer.

– Å eldes er en naturlig prosess og det er mange andre viktige områder for eldre kvinners helse, Swärd til TV 2.

– Misforstått

– Reaksjonene som kommer er basert på en misforståelse om at vi mener at alle estetiske behandlinger er et spørsmål om kvinnehelse. Det stemmer ikke, og det har vi heller aldri sagt, skriver Vanessa Rudjord i en e-post til TV 2.

Rudjord skriver videre at de aldri har påstått at trioen har åpnet en kvinnehelseklinikk.

– Sitatet om kvinnehelse er direkte knyttet til en spesifikk behandling av bekkenbensutfordringer i kjølvannet av fødsler, som vi tilbyr som første aktør i Norge. Det er helt åpenbart kvinnehelse. Det er også flere andre behandlinger vi tilbyr som direkte berører tilstander som defineres som kvinnehelse, skriver hun.

Ifølge Rudjord selv, definerer National Library of Medicine kvinnehelse som den delen av medisinen som omhandler tilstander som påvirker kvinners fysiske og psykiske helse og livskvalitet. Hun sier at klinikken skal behandle for plager i forbindelse med kvinnelig overgangsalder.

– Det handler om å behandle alt fra benskjørhet, seksuell helse og andre funksjonelle underlivsplager. I en mer utvidet forstand er kvinner den klart største kundegruppen av estetisk medisin.

– Det er også grunnen til at vi har vært så tydelige på at en av motivasjonene våre for dette er å bygge en ekspertdrevet klinikk som kan gå i bresjen for å profesjonalisere bransjen, skriver hun.

Det har ikke lyktes TV 2 i å få en kommentar fra Skarbø og Tjelta