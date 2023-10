Ny Hagen-avtale dukket plutselig opp

På tirsdag er det fem år siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Lørenskog.

Igjen i huset lå et trusselbrev og et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovaluta.

Siden april 2020 har ektemannen, milliardær Tom Hagen (73), vært siktet for å ha drept kona si. Han nekter enhver befatning med forsvinningen.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at Hagen har et sterkt drapsmotiv, som både er av sosialt og økonomisk karakter.

De mener å kunne bevise at en skilsmisse var et tilbakevendende tema mellom ekteparet Hagen.

Ville fått hytte og bil

Årsaken er, slik TV 2 forstår det, at politiet har funnet separasjonspapirer, notater fra begge ektefellene og Google-søk som indikerer dette.

ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Lørenskog for snart fem år siden. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I forlengelsen av en eventuell skilsmisse mener politiet at Hagen var redd for å tape store summer.

Årsaken er en ektepakt mellom dem. Dette er en avtale som sier hvem som får hvilke verdier ved en skilsmisse.

Politiet interesserte seg for parets ektepakt allerede kort tid etter forsvinningen.

Avtalen ble inngått i 1993 og innebar at Tom Hagen ville sittet igjen med nesten alle verdiene ved en skilsmisse.

Anne-Elisabeth Hagen skulle få en hytte på Biri, 200.000 kroner og en bil. Milliardformuen bestående av penger, aksjeposter og eierskap i selskaper, samt huset i Sloraveien, tilhørte Tom Hagen.

Politiet: Kan ha fryktet å tape en milliard

TV 2 vet at politiet i løpet av etterforskningen har spurt seg om Tom Hagen selv kan ha trodd at ektepakten var så skjev at den var ulovlig.

Da politiet i august i 2020 skulle forklare tingretten hvorfor de hadde siktet ham, skrev de:

«En eventuell skilsmisse, herunder med en potensiell rettslig prøving av ektepakt og deling av felleseie, ville ikke bare medført et betydelig økonomisk tap for siktede på nær 1 milliard kroner, men ville også medført tap av eierskap, flertall og innflytelse i selskapene siktede har bygget opp gjennom et langt forretningsliv».

Slik er den nye avtalen

Ifølge TV 2s opplysninger var ektepakten et sentralt tema i avhør både med Tom Hagen og med hans familie før milliardæren ble siktet i saken.



Etter at et familiemedlem ble gjort kjent med innholdet i ektepakten fra 1993, leverte vedkommende et nytt dokument til politiet.

Politiet omtaler dokumentet som en ny ektepakt. Denne var datert sju år senere, den 7. mai i 2000.

Ifølge TV 2s opplysninger fremgår det her at Anne-Elisabeth Hagen hadde borett i familiens hus i Sloraveien så lenge hun levde.

VIL HA OPPKLARING: Tom Hagen har flere ganger via sin advokat erklært sin uskyld. Han ønsker at saken får en løsning. Foto: TV 2

Det sto også at dersom hun ønsket å skille seg, så skulle Tom Hagen betale 60 prosent av en ny bolig med normal standard. Dersom flyttingen skjedde fordi Tom Hagen vil skilles, skulle han betale 90 prosent av prisen.

Mangler underskrift

Ifølge TV 2s opplysninger er avtalen kun underskrevet av ekteparet Hagen, men ikke av noen vitner.

Ifølge ekteskapsloven må det være to vitner til stede når en ektepakt inngås.

Dokumentet er heller ikke tinglyst, noe som må gjøres dersom avtalen skal få rettslig vern mot ektefellenes kreditorer, ifølge ekteskapsloven.

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om hvordan de har etterforsket ektepaktene.

– Nærmere detaljer om de enkelte etterforskningsskrittene i saken vil vi ikke kommentere slik saken står nå, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Forsvarer: – Svært tungt

TV 2 har vært i kontakt med Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.

Han har ikke besvart spørsmålene om den nye ektepakten.

Imidlertid skriver Holden i en e-post at det for hans klient og Hagens familie er svært vanskelig å ikke vite hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi har god kontakt med etterforskningsledelsen og får jevnlige dokumentoppdateringer i saken. Vi mener at det samlede etterforskningsmaterialet klart taler for at Tom Hagen er uskyldig i anklagen som er rettet mot han, sier Holden.

Han mener det er på tide at saken snart henlegges.

– Det er svært tungt for Hagen å ha siktelsen hengende over seg.

FORSVARER: Svein Holden representerer Tom Hagen i Lørenskog-saken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Har dialog

Øst politidistrikt deler få opplysninger om den pågående etterforskningen av Lørenskog-saken.

Politiinspektør Reinholdt-Østbye sier imidlertid at de «jobber videre med hovedlinjene» i saken.

HEMMELIGHETSFULL: Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye ønsker ikke å dele noen detaljer om den pågående etterforskningen av Lørenskog-saken. Foto: Martin Leigland / TV 2

Det er grovt sett følgende oppgaver: Gjennomgang av 6000 timer med videoovervåking, kriminaltekniske undersøkelser, etterforskning av det såkalte kryptosporet og nye analyser av informasjon som politiet allerede har sikret seg.

– Vi jobber med å se om det finnes spor i saken som vurderes i et annet lys i dag enn tidligere, sier han.

Reinholdt-Østbye opplyser at de har dialog med Tom Hagens forsvarer, men han vil ikke si noe om hva den dialogen består i.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagen, Gard Lier.

Ståle Kihle, bistandsadvokaten til Hagen-ekteparets tre barn, har ikke besvart våre henvendelser.