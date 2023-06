Ny gransking av fornorskingen: – Alvorlige konsekvenser

I snart fire år har Sannhets- og forsoningskommisjonen gransket konsekvensene av tidligere tiders fornorskningspolitikk overfor samer, kvener og norskfinner.

766 personer har fortalt sine historier til kommisjonen, som legger frem sin rapport torsdag.

Tidligere KrF-leder og statsråd Dagfinn Høybråten har ledet kommisjonens arbeid.

– Det har vært et omfattende arbeid. Veldig mye verdifullt, men også sterkt, materiale, sa Høybråten til TV 2 før rapporten ble avgitt.

– Alvorlige konsekvenser

Kommisjonen sier i rapporten at fornorskningspolitikken har fått svært alvorlige konsekvenser for minoriteter i landet.

Samtidig sier kommisjonen at det nå er opp til Stortinget å ta grep.

– Kommisjonen håper at selve rapporten vil øke kunnskapsgrunnlaget i hele befolkningen, og at forslagene til tiltak vil bli fulgt opp som bidrag i en fortsatt forsoningsprosess. Dette blir en utfordring for både Stortinget og for nasjonale, regionale og lokale myndigheter og resten av samfunnet, heter det i rapporten.

Kommisjonen slår også fast at barn og unge har blitt spesielt berørt gjennom fornorskinghistorien, og at tap av språk og kultur er en konsekvens av både fornorskingspolitikken og mangel på positive tiltak i nyere tid.

– Kommisjonen foreslår en bred satsing på formidling, da kunnskap er en forutsetning for en erkjennelse av at fornorskningspolitikk og urett har funnet sted, og at konsekvensene har betydning helt inn i vår egen tid, sier kommisjonsleder Høybråten.



Leder Dagfinn Høybråten la frem rapporten på vegne av kommisjonen. Her med kommisjonsmedlem Liv Inger Somby. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Håper Stortinget tar tak

Høybråten forteller at de personlige historiene har berørt kommisjonen.

– Vi snakker ikke bare om politikk og bevilgninger, men mennesker og menneskers skjebner, sier han til TV 2.

– Det å ta inn over seg hvordan en aktiv politikk for å assimilere samer, kvener og norskfinner har virket inn på slekter og enkeltmenneskers liv, har berørt oss, sier Høybråten.

Høybråten mener Norge har blitt mindre rik på mangfold gjennom fornorskingspolitikken, og at dette har hatt konsekvenser for hele samfunnet.

– Mitt største håp er at Stortinget tar tak i dette, og tar et oppgjør med fornorskingen, sier han.