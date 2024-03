Ny fest-trend tar av: – Hender det er litt tomt på skolen mandag

Hele rekka med utesteder bader i sol. Det kryr av feststemte mennesker søndag formiddag. Allerede før utestedene åpner klokken 12 står flere hundre mennesker og venter på at dørene skal åpne.

På Brattøra dagen derpå treffer vi de tre BI-studentene Julia Sandnes, Marthine Bottolfsen og Celine Nørgaard. De er klokkeklare på hvorfor Cava-søndag har tatt av i Trondheim.

NY FESTDAG: Cava-søndag er litt som 17. mai, sier Julia Sandnes, Marthine Bottolfsen og Celine Nørgaard. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– 17. mai på en søndag

– Det er veldig populært, det er litt som 17. mai på en søndag. Man kan holde på hele dagen og være sosial, pynte seg litt ekstra. Det er litt stas.

Med stort engasjement fortsetter de nærmest i munnen på hverandre.

– Det har tatt skikkelig av, spesielt når det er fint vær, det er litt påskestemning. Man kan holde på hele dagen, men det er litt slitsomt, for det er skole dagen etter. Det hender det er litt tomt på skolen på mandagene.



Starter vorspielet til frokost

For mange starter ikke festen når dørene åpner klokken 12. Mange er godt i gang med søndagsfylla allerede før åpningstid, forteller jentene.

– Man begynner gjerne i 10-tiden med vorspiel til frokost, for køen hoper seg opp ganske fort. Mange er godt i farta når de kommer. Det er billig drikke, det er mange som benytter seg av det når man er student. Vi tror ikke alle har kontroll når de sitter og drikker.

HØY STEMNING: Den store festdagen har flyttet seg fra fredag til søndag i Trondheim. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Utelivsdagen har forflyttet seg

Cava-søndag er egentlig ikke nytt i Trondheim. Daglig leder for Barmuda på Solsiden, Jan-Tore Fladvad, forteller at konseptet så dagens lys allerede i 2008, men at det først nå har tatt av så voldsomt.

Han legger til at det som ser ut til å ha blitt god butikk, egentlig bare er at utelivsdagen har forflyttet seg.

– Det har flyttet seg fra fredag til søndag. Omsetningen har økt med drøyt 20 prosent.

DAGSFYLLA: Mange er god i farta allerede før de kommer til utestedene. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Tradisjonelt er søndagene en rolig og stille dag over det ganske land, hviledagen. Men ikke i Trondheim. Noen av naboene til utestedsrekka synes støynivået er plagsomt noe Jan-Tore Fladvad synes er synd.



– Det er trist at det blir negativt fokus på at folk har det gøy på en søndag.



Mange er beruset når de kommer

Det er ikke alle som har kontroll på hvor egen grense går.

Allerede et par timer etter åpningstid observerer vi flere unge jenter som har nådd smertegrensen for dagsfylla.

To jenter sitter med bøyd hode ikke langt fra hverandre langs den islagte skøytebanen rett nedenfor inngangen til utestedene. De klarer ikke å holde inne det de har drukket.

PASSER PÅ: Det er godt å ha gode venner og vektere når cava-inntaket blir for høyt. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Heldigvis har de mennesker rundt seg som passer på dem, og vektere som følger med.

– Vi har skjenkekontroll, men mange er beruset når de kommer. Vi har ikke myndighet til å gripe inn utenfor vårt område, samtidig følger vaktene med på tilstanden til de som står i køen. I tillegg har de fått beskjed om å følge med og ta vare på de som er overstadig beruset.

Klager på støy

Så langt har den store festsøndagen ikke ført til de store alvorlige problemene. Det sier stasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt.



NABOKLAGER: Naboer til utestedene klager på støy på søndagene. Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Vi har også merket at utelivsdagene har forflyttet seg til søndagene. Vi har patruljer som er til stede og følger med. Det har gått greit for seg. Vi har registrert at det er en del berusede mennesker, men det har stort sett gått greit. Det har vært mest klager fra naboer som klager på støy.



Ryktene går langt utenfor Trøndelag

Ryktene om den store nye festsøndagen har også nådd studentmiljøene langt utenfor grensene til Trøndelag. I flere andre deler av landet er cava-søndag i Trondheim «the place to be».

TIMESVIS MED VENTING: Det er også sosialt og gøy å stå i køene på cava-søndag, sier de tre BI-studentene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Lange køer og timevis med venting skremmer ingen fra å møte opp. Selv det å stå i kø er gøy og sosialt, forteller de tre BI-jentene Julia Sandnes, Marthine Bottolfsen og Celine Nørgaard.

– Det gjør ingen ting å stå lang tid i kø, man har lyst til å henge med venner. Tror det er mange som har det gøy i køen også. Det er sosialt det også.