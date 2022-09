Ny E39 bygges rett overfor rasstedet – arbeidet stanses

E39: Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag gikk over E39 ved Hennset. Foto: Kåre Hendset / NTB

Fredag kveld ble et hus tatt av et jordras i Valsøyfjord i Trøndelag. Like overfor huset som er tatt bygges ny E39.

Prosjektleder Odd Innerdal bekrefter i en pressemelding at Vegvesenet har ansvar for vegprosjektet E39 Betna-Hestnes.

– Det har vært anleggsarbeid i dag 30-50 meter ovenfor huset som ble tatt av jordmasser, sier han.

En av Vegvesenets geoteknikere er på veg til rasstedet.

– Så snart det er trygt skal vi inn og undersøke hva som har skjedd, sier Innerdal.

Folk på vei

Divisjonsdirektør for utbygging Kjell Inge Davik i Statens vegvesen vil ikke kommentere overfor VG om veiarbeidet kan ha sammenheng med jordraset.

– Det har jeg ingen kommentar til, det er altfor tidlig å spekulere i. Det viktigste nå er å redde folk. Det er første prioritet, sier

Seks personer var i huset da raset skjedde.

To av dem ble ifølge politiet innesperret i huset, som er påført store ødeleggelser.

– Fortløpende vurdering

Lørdag vil Statens vegvesen gjennomføre undersøkelser. Inntil videre stanses arbeidet på stedet.

– Vi må ta en fortløpende vurdering. Det siger jo masser der fortsatt, sier byggeleder Inge Tonny Nås til Nettavisen

Han var fredag kveld på vei til rasstedet sammen med en geotekniker.

Ifølge Nås skal det ikke tidligere ha vært noe rasproblematikk på strekningen i forbindelse med anleggsarbeidet.