Ny drikketrend tar av blant unge: – Et enkelt valg

Januar er godt i gang. Det betyr at mange av oss tenker over vårt forhold til alkohol.

En ny undersøkelse viser at over fire av ti under tretti år har vurdert å kutte ut alkoholen i en periode, ifølge organisasjonen Av-og-til.

En god del velger nok fortsatt den klassiske løsningen med en hvit januar, som betyr å kutte ut drikkingen i en måned.

Men skal man tro en voksende trend på Tiktok, sverger også mange til en løsning som ikke innebærer å være helt avholds.

FEST: Etter en måned med mye fest i desember, føler nok mange for å roe litt ned i januar. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det dummeste jeg gjør

Noen liker ikke rusen, andre vil passe vekten. Noen gjør det for den mentale helsen, andre for lommeboken.

Uansett årsak, er en ting sikkert: Å kutte ut eller redusere alkoholforbruket er i vinden.

Hos Vinmonopolet ble det slått rekord i salget av alkoholfri drikke i fjor.

Ifølge Aftenposten merker også utelivet at mocktails og alkoholfri vin eller vin med lav alkoholprosent, er mye mer etterspurt enn før.

ALTERNATIVER: På Tiktok finnes det masse tips til gode, alkoholfrie alternativer. Skjermdump: Tiktok

Tiktok-profil Gard Detlev Øksendal (26) er blant dem som har kastet seg på trenden for å få et mer bevisst forhold til alkohol.

– Jeg har en tanke om at alkohol: Når jeg har det bra, er det greit å drikke. Når jeg ikke har det bra, er dette det dummeste jeg gjør. Da forsterkes bare de negative tankene, sier Øksendal.

Han kjører en hvit januar.

Ville minimere risikoen

Selv om Øksendal aldri har hatt et problematisk forhold til alkohol, ser han flere fordeler ved å bli mer bevisst på eget bruk.

– Jeg har tidligere slitt med panikkangst. Da jeg leste meg opp på hva jeg kunne gjøre for å minimere risikoen, skjønte jeg at alkohol slo veldig negativt ut. Da var det et enkelt valg å kutte ut i en periode, og det gav veldig god effekt for min del.

ROLIG KVELD: Gard tilbringer en rolig lørdagskveld hjemme med TV-titting og meditasjon i leiligheten sin på Frogner i Oslo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

26-åringen ser også sider ved seg selv når han drikker, som han ikke liker.

– Noen ganger har jeg drukket meg så full at jeg har fått blackout, og det vil jeg ikke at skal skje igjen. I tillegg kan jeg bli litt frekk når jeg drikker, og det er jeg ikke så fan av. Det hører ikke til personen jeg er når jeg er edru, sier Øksendal.

Å kutte ut alkoholen, kan kanskje virke usosialt, men for Øksendal er ikke det synonymt.

– Det er viktig for meg å delta like mye sosialt, selv om jeg ikke drikker. Om andre tar seg et par øl, er ikke det en nødvendighet for meg. Jeg håper jeg kan bidra til at det er litt kult å ikke drikke, sier han.

SAMARBEID: Gard har inngått et samarbeid med organisasjonen Av-og-til, og håper å inspirere andre til å prøve en måned uten alkohol. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Dersom det likevel høres vanskelig ut å så helt nei, finnes det råd.

På Tiktok er det et annet fenomen som trender, som har fått navnet «damp lifestyle» – et uttrykk som mister helt sin betydning dersom det direkte oversettes til norsk.

Mange sverger til fenomenet

#damplifestyle har denne uken kommet opp i over 17,4 millioner visninger på Tiktok.

Fenomenet betyr å ha et alkoholinntak som ligger et sted mellom å være helt tørrlagt og feste mye. Kanskje er den beste oversettelsen å ha en «halvtørr livsstil», med et mer bevisst og kontrollert forhold til alkohol.

Dette kan for eksempel gjøres ved å redusere alkoholinntaket når man velger å drikke eller ved å drikke mer sjelden enn før.

I Norge har KK omtalt fenomenet før.

Drikketrenden følger ingen strenge regler, og kan gjennomføres litt som man ønsker det selv.

På Tiktok myldrer det nå av unge mennesker, som sier de sverger til fenomenet.

REGLER: Det finnes ikke klare regler for hvordan man gjennomfører Damp lifestyle, men det handler om å finne metoder for å redusere alkoholinntaket. Skjermdump: Tiktok

Er spent

Gard Detlev Øksendal er veldig positiv til at «damp lifestyle» trender og ser ikke bort ifra å teste det ut selv.

Øksendal har alltid vært glad i å ta utfordringer, for å se hvordan det påvirker kropp og sinn.

– Det høres veldig kult ut. Kanskje er «damp lifestyle» noe flere vil prøve ut, som også gjør det lettere å ha et balansert forhold til alkohol over lengre tid, sier han.

Han opplever at mange venner og bekjente også velger å kutte ut eller redusere alkoholinntaket i perioder.

Siden Øksendal bare har vært avholds en uke, lar den største effekten vente på seg.

– Jeg synes likevel det er deilig å gå helgen i møte og vite at den ikke innebærer alkohol. Så blir det spennende å se hva som skjer mot slutten av måneden, sier han.

HELG: Selv om Gard fortsatt er veldig sosial mens han har hvit måned, får han ikke dårlig samvittighet av en helg på sofaen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Av-og-til

Ragnhild Kaski, som er generalsekretær i Av-og-til, er glad for at sosiale medier inspirerer flere unge til å ha et mer bevisst forhold til alkohol.

– Det synes jeg er gledelig. Det er mange som kan ha godt av å avstå fra alkohol i en periode, for det gir en god mulighet til å reflektere litt over egne drikkevaner, i tillegg til at det gjør kroppen godt, sier hun.

ALT TELLER: – Hvert glass du kutter ut, gjør godt for kropp og sinn, sier Ragnhild Kaski i Av-og-til. Foto: Jonas Been Henriksen

I undersøkelsen til organisasjonen svarte 44 prosent under 30 år at de kunne tenke seg å gjennomføre en hvit måned. For befolkningen som helhet, var andelen 30 prosent.

Akkurat hva som er for mye alkohol i praksis, er ifølge Kaski ikke så enkelt å svare på.

– Det er individuelt hvor mye som er «for mye». De unge, som ofte drikker mange enheter når de først drikker, bør være obs på mengde. Da kan det viktigste være å holde konsumet nede når du drikker, sier hun.

BUDSKAP: Organisasjonen Av-og-til har alliert seg med unge voksne som Gard i håp om å nå ut til flere med sitt budskap. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Et annet tips er å unngå alkohol i ukedagene, og det er heller ikke feil å stå over noen helger, mener Kaski.

Av-og-til har også fått med seg at «damp lifestyle» trender i sosiale medier. Kaski tror at fenomenet kan friste enda flere til å redusere drikkingen, ettersom det ikke innebærer å være helt avholds.

– Sosiale medier har en voldsom effekt. Jeg både tror og håper at når gode forbilder går foran og reduserer konsumet, kan det ha en effekt på flere og skape toleranse for ulike valg når det kommer til drikking.