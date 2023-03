Ny datingapp med omstridt sex-kampanje

– Det er nødvendig informasjon for folkehelsen, sa kommunikasjonsdirektør Stein-Gunnar Bondevik i Helsedirektoratet da de lanserte den oppsiktsvekkende kondomkampanjen for et par uker siden.

Kampanjen, som oppfordrer til å bruke kondom på «din p**k og i din f***e», skulle i utgangspunktet advare unge mellom 18 og 29 år om det pågående gonoréutbruddet i Norge.

OMSTRIDT: Denne kampanjen vakte oppsikt og ble ikke godkjent av Tinder. Foto: Helsedirektoratet

TV 2 skrev at Tinder og Snapchat ble trukket fram som to viktige plattformer for kampanjen, men i ettertid har Tinder avvist dette.

– Det er potensielt alvorlig dersom myndighetene blir kneblet av sosiale medier, sa Bondevik til TV 2.

Ny aktør på banen

Som en reaksjon på saken kommer nå konkurrenten på banen.

Datingappen Happn har nemlig tilbudt seg å annonsere budskapet uten kostnad, for å skape oppmerksomhet blant single i Norge.

– Siden dating og sex ofte går hånd i hånd, er et av våre hovedmål å oppfordre single til å ha sikker sex. Vi ønsker å støtte Helsedirektoratet med deres nye kampanje som oppfordrer single til å beskytte seg når de dater, sier CEO og direktør i Happn, Karima Ben Abdelmalek.

TAR ANSVAR: Toppsjefen i Happn mener saken er viktig nok til at de vil tilby annonsen på sin datingapp. Foto: Michel Garcia

Fortsatt uenighet

Helsedirektoratet er glad for at Happn «tar sitt samfunnsansvar».

– Vi synes det er flott at Happn vil slå et slag for folkehelsen og gonorésituasjonen i Norge. Det viser at de tar sikkerhet på alvor, som vi setter stor pris på – særlig når andre aktører har avvist, sier Bondevik.

Foreløpig er det ingenting nytt fra Tinder om å snu i saken, utover at de er i dialog med Helsedirektoratet.

En talsperson for Tinder i Norge har tidligere sagt til TV 2 at de ikke vil kommentere pågående prosesser i offentligheten.

– Veldig, veldig smittsomt

Kampanjen er en stor del av helsemyndighetenes arbeid for å forhindre videre smitte av kjønnssykdommen gonoré.

Viktig å vite om gonoré Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré, har ingen symptomer. Menn får derimot vanligvis symptomer.

Typiske symptomer er endret utflod og mellomblødninger hos kvinner og svie og utflod i urinrøret hos menn. Kvinner kan ha smerter i nedre mageregion, og menn kan få ømme testikler.

Tid fra smitte til symptomer er vanligvis 2-7 dager. Ubehandlet gonoré kan være smitteførende i flere måneder.

Ubehandlet gonoré kan hos kvinner i cirka 20 prosent av tilfellene medføre bekkeninfeksjon (dvs. betennelse i eggstokker, livmor eller egglederne), og dermed økt risiko for infertilitet, kroniske magesmerter og svangerskap utenfor livmoren. Fakta: FHI/Sex og samfunn

Onsdag publiserte FHI sin årlige rapport om kjønnssykdommer som viser en betydelig økning av gonoré.

– Gonoré er veldig, veldig smittsomt. Dersom du har vaginalsex med en person med gonoré, er det 50 til 70 prosent av kvinner som blir smittet, og 20 til 30 prosent av menn, sier lege ved Sex og samfunn, Simon Ertzeid.

Bekymringen er særlig stor overfor unge kvinner, fordi de har størst risiko for å utvikle alvorlige senfølger som bekkeninfeksjon og sterilitet.

Den aller viktigste beskyttelsen er å bruke kondom.

– Nesten all smitte skjer i møte med ny eller tilfeldig partner. Hadde de bare brukt kondom da, så hadde mye vært gjort, har senior rådgiver for seksuell smitte i FHI, Øivind Nilsen, tidligere sagt.